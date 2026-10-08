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Израел затворио британски конзулат у Јерусалиму, Лондон оспорава одлуку

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08.10.2026 09:49

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Израел Јерусалим
Фото: Tanjug/Duc Tinh Ngo

Израелски министар спољних послова Гидеон Сар саопштио је да британски Конзулат у Јерусалиму прекида рад, наводећи као разлог низ мјера које је Велика Британија усвојила против Израела.

"Као што сам и најавио, британски Конзулат у Јерусалиму данас је завршио своју улогу. Генерални конзул и 19 дипломата завршавају своје задатке и напуштају Израел", навео је Сар на "Иксу".

Велика Британија је саопштила да ће готово 200 година стар Конзулат у Јерусалиму наставити да ради у мањем обиму као Мисија Велике Британије.

Израел је прошлог мјесеца дао Великој Британији рок од 30 дана да затвори Конзулат након што је Лондон најавио санкције израелским насељима на Западној обали, која је под контролом израелских снага.

Британски министар спољних послова Ед Милибанд изјавио је да његова земља не прихвата да Израел има законско право да затвори Конзулат.

Конзулат се налази у дијелу Јерусалима који је Израел освојио у рату 1967. године, а који је касније анектирао у потезу који већина земаља не признаје, преноси Срна.

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Тагови :

Израел

Велика Британија

Гидеон Сар

Јерусалим

Лондон

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