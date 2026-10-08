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Хути поново гађали аеродром у Ријаду

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08.10.2026 09:14

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Присталице јеменских Хута узвикују пароле током протеста подршке тој групи и против оптужби Саудијске Арабије да су Хути гађали Меку, најсветије мјесто ислама, у Сани, Јемен, у петак, 18. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Osamah Abdulrahman

Јеменска побуњеничка група Хути, повезана са Ираном, саопштила је да је напала балистичком ракетом међународни аеродром "Краљ Халид" у Ријаду, главном граду Саудијске Арабије.

Саопштење је објављено неколико сати након што је Саудијска Арабија саопштила да је у нападу средином седмице на овом аеродрому погинула једна особа.

За сада нема потврде из Саудијске Арабије о најновијој тврдњи Хута да су поново гађали аеродром.

Коалиција коју предводи саудијска краљевина претходно је, као одговор након првог удара на аеродром, уништила 82 војне мете Хута у јеменским провинцијама Сада, Мариб, Ел Џауф и Ел Худајда, рекао је портпарол коалиције Турки ел Малики.

Међу метама су била мјеста за лансирање ракета, командни центри и складишта ракета и оружја.

Ел Малики није објавио било какве детаље о жртвама или штети, преноси Срна.

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Тагови :

Хути

ракета

Аеродром

Напад

Иран

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