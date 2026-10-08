Хути поново гађали аеродром у Ријаду

Аутор:АТВ редакција
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Јеменска побуњеничка група Хути, повезана са Ираном, саопштила је да је напала балистичком ракетом међународни аеродром "Краљ Халид" у Ријаду, главном граду Саудијске Арабије.
Саопштење је објављено неколико сати након што је Саудијска Арабија саопштила да је у нападу средином седмице на овом аеродрому погинула једна особа.
За сада нема потврде из Саудијске Арабије о најновијој тврдњи Хута да су поново гађали аеродром.
Коалиција коју предводи саудијска краљевина претходно је, као одговор након првог удара на аеродром, уништила 82 војне мете Хута у јеменским провинцијама Сада, Мариб, Ел Џауф и Ел Худајда, рекао је портпарол коалиције Турки ел Малики.
Међу метама су била мјеста за лансирање ракета, командни центри и складишта ракета и оружја.
Ел Малики није објавио било какве детаље о жртвама или штети, преноси Срна.
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