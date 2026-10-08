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Бугарска обуставила потрагу за несталом посадом, брод потонуо након удара дрона

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08.10.2026 08:33

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Бугарска обуставила потрагу за несталом посадом, брод потонуо након удара дрона
Фото: X - УКР_токен

Бугарска је обуставила потрагу за несталом посадом брода који је потонуо након што га је погодио дрон, око 130 km од бугарске обале, рекао је за Нову ТВ вицеадмирал Румен Николов из Поморске управе.

Рано у уторак ујутру, два брода су погођена нападом дрона у ексклузивној економској зони Бугарске у Црном мору.

Један је потонуо, а други је оштећен. Посада оштећеног брода је спасена, док се посада потонулог брода и даље сматра несталом.

Николов је рекао да се операција спасавања и потраге за посадом потонулог брода неће наставити у сриједу. "Нема трагова морнара са првог брода и неће их бити. Такође нема информација о остацима дронова", рекао је у јутарњој емисији Нове ТВ."Пронађени су чамац, три сплава за спасавање и дијелови бродске опреме".

Још није јасно ко је извршио ваздушни и поморски напад дроном у водама код приобалног града Бјала у источној Бугарској.

Николов је рекао да се инцидент догодио у такозваној "зони одговорности за потрагу и спасавање", а не у територијалним водама земље, које се протежу 12 наутичких миља од обале. У посебном инциденту, румунске власти су у понедјељак саопштиле да су двије особе погинуле у пожару на броду у Црном мору, ван територијалних вода земље.

Бугарски премијер Румен Радев рекао је у уторак да није јасно да ли су дронови дошли из Русије или Украјине, јавила је бугарска новинска агенција БТА. Бугарска се не граничи ни са једном од ових земаља, али као чланица НАТО-а има стратешки положај на Црном мору, где Украјина и Русија такође имају велике луке.

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Тагови :

Бугарска

дрон

брод

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