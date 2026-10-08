Бугарска обуставила потрагу за несталом посадом, брод потонуо након удара дрона

Аутор:АТВ редакција
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Бугарска је обуставила потрагу за несталом посадом брода који је потонуо након што га је погодио дрон, око 130 km од бугарске обале, рекао је за Нову ТВ вицеадмирал Румен Николов из Поморске управе.
Рано у уторак ујутру, два брода су погођена нападом дрона у ексклузивној економској зони Бугарске у Црном мору.
Један је потонуо, а други је оштећен. Посада оштећеног брода је спасена, док се посада потонулог брода и даље сматра несталом.
Николов је рекао да се операција спасавања и потраге за посадом потонулог брода неће наставити у сриједу. "Нема трагова морнара са првог брода и неће их бити. Такође нема информација о остацима дронова", рекао је у јутарњој емисији Нове ТВ."Пронађени су чамац, три сплава за спасавање и дијелови бродске опреме".
The crew of a merchant ship was missing on Tuesday after the vessel sank in the Black Sea off NATO member Bulgaria following a drone strike, that 🇧🇬 PM described as a gross violation of international law. "Probably a Russian attack", a maritime security source said. (Reuters) https://t.co/NkEM8ZE3wS— The Ukrainian Week / Tyzhden (@ukr_week_en) October 6, 2026
Још није јасно ко је извршио ваздушни и поморски напад дроном у водама код приобалног града Бјала у источној Бугарској.
Николов је рекао да се инцидент догодио у такозваној "зони одговорности за потрагу и спасавање", а не у територијалним водама земље, које се протежу 12 наутичких миља од обале. У посебном инциденту, румунске власти су у понедјељак саопштиле да су двије особе погинуле у пожару на броду у Црном мору, ван територијалних вода земље.
URGENTE
Dos navíos son golpeados por drones en el mar Negro
Dos buques comerciales fueron alcanzados por drones en la zona exclusiva búlgara del Mar Negro, uno de los cuales se hundió, según los servicios de salvamento marítimo de Bulgaria.
Las autoridades rumanas confirmaron la muerte de dos tripulantes y el rescate de 11 personas, mientras que varios marineros resultaron heridos durante la emergencia.— Alerta Noticias UKR 24 (@UKR_token) October 6, 2026
Бугарски премијер Румен Радев рекао је у уторак да није јасно да ли су дронови дошли из Русије или Украјине, јавила је бугарска новинска агенција БТА. Бугарска се не граничи ни са једном од ових земаља, али као чланица НАТО-а има стратешки положај на Црном мору, где Украјина и Русија такође имају велике луке.
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