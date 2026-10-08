Logo

Руси елиминисали колумбијске плаћенике код Харкова! Бивши ЦИА аналитичар упозорио Кијев

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 07:54

Коментари:

0
На фотографији коју је у суботу, 22. августа 2026. године, објавила прес-служба 93. одвојене механизоване бригаде „Холодни Јар“ Оружаних снага Украјине, украјински војници ходају улицом у граду Дружкивка на линији фронта, у Доњецкој области, Украјина.
Фото: Tanjug/IrynaRybakova/Ukraine'sMechanizedBrigade/AP

Руска војска уништила је упориште колумбијских плаћеника у Харковској области гдје се, паралелно са економским притиском Русије, нападима на црноморске градове и Кијев, захуктава офанзива Москве у намјери да се изолују кључне тачке земље.

Ријеч је, иначе, о групи плаћеника који су били у саставу 23. јуришног пука Националне гарде Украјине, који су раније пребачени из Кијева, речено је за Спутњик у руским безбједносним структурама.

Подсјетимо, руска војска покренула је интензивне нападе у Харковској области. Циљ је потискивање украјинске војске и „одсијецање“ тог дијела Украјине како би се направила такозвана „тампон зона“ према Белгородској области.

Русија пресјеца све главне линије снабдијевања украјинске војске

Догађаји у Кијеву показали су да би све главне линије снабдијевања украјинске војске могле ускоро бити пресечене, изјавио је бивши аналитичар ЦИА Лари Џонсон на једном Јутјуб каналу.

„Руси су у суштини паралисали Одесу, блокиравши је из правца Црног мора. Она више не служи као економска капија за Украјину. Сада смо свједоци комбинације економске блокаде земље са југа, војних операција на истоку и систематског уништавања инфраструктуре, производних погона, комуникационих система и енергетских постројења, као и онеспособљавања мостова у Кијеву. Мислим да је Украјинцима коначно постало јасно да Русија намерава да пресјече линије снабдијевања војске на истоку”, истакао је он.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

Колумбија

Коментари (0)

Прочитајте више

Амерички предсједник САД Вашингтон

Свијет

Трамп: Имам заказан састанак са Путином

14 ч

0
Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо договорен

Свијет

Песков: Разговор Путина и Трампа може бити брзо договорен

22 ч

0
Најновија, ударна вијест

Свијет

Русија засула Кијев ракетама и дроновима – горе четврти

1 д

1
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Свијет

Херојски подвиг руског војника: Носио повријеђеног саборца 10 километара да би му спасао живот

1 д

0

Више из рубрике

На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.

Свијет

Бијесна што се пробудила након смртоносне инјекције: Ово су биле њене прве ријечи

4 ч

0
Умрла жена чија је деложација покренула масовне протесте у Мадриду: "Ово је убиство!"

Свијет

Умрла жена чија је деложација покренула масовне протесте у Мадриду: "Ово је убиство!"

4 ч

0
Трамп: Споразум с Ираном више није нешто што желим

Свијет

Трамп: Споразум с Ираном више није нешто што желим

4 ч

3
Нападнут један од највећих руских центара за податке

Свијет

Нападнут један од највећих информационих центара у Русији

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима