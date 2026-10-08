Аутор:АТВ редакција
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Руска војска уништила је упориште колумбијских плаћеника у Харковској области гдје се, паралелно са економским притиском Русије, нападима на црноморске градове и Кијев, захуктава офанзива Москве у намјери да се изолују кључне тачке земље.
Ријеч је, иначе, о групи плаћеника који су били у саставу 23. јуришног пука Националне гарде Украјине, који су раније пребачени из Кијева, речено је за Спутњик у руским безбједносним структурама.
Подсјетимо, руска војска покренула је интензивне нападе у Харковској области. Циљ је потискивање украјинске војске и „одсијецање“ тог дијела Украјине како би се направила такозвана „тампон зона“ према Белгородској области.
Догађаји у Кијеву показали су да би све главне линије снабдијевања украјинске војске могле ускоро бити пресечене, изјавио је бивши аналитичар ЦИА Лари Џонсон на једном Јутјуб каналу.
„Руси су у суштини паралисали Одесу, блокиравши је из правца Црног мора. Она више не служи као економска капија за Украјину. Сада смо свједоци комбинације економске блокаде земље са југа, војних операција на истоку и систематског уништавања инфраструктуре, производних погона, комуникационих система и енергетских постројења, као и онеспособљавања мостова у Кијеву. Мислим да је Украјинцима коначно постало јасно да Русија намерава да пресјече линије снабдијевања војске на истоку”, истакао је он.
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