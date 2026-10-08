Наташа Беквалац смршала десет килограма за мјесец дана, овај јеловник топи масти

Аутор:АТВ редакција
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Позната пјевачица Наташа Беквалац (46) довела је своју линију до савршенства комбинацијом редовних тренинга и строго контролисаног плана исхране.
Захваљујући овом режиму, пјевачица је успјела да смрша чак 10 килограма за мјесец дана. Овај специфичан јеловник конципиран је тако да на најефикаснији начин напада масне наслаге, док истовремено чува мишићну масу. Примјеном ових правила могуће је изгубити најмање 10 килограма у року од мјесец дана, а у појединим случајевима и више.
Јеловник се првенствено базира на уносу протеина, здравих масти и зеленог поврћа:
- Месо: Дозвољене су све врсте меса, са изузетком масне свињетине, док је чисто свињско месо у реду.
- Млијечни производи: Дозвољени су они са што мање угљених хидрата, уз препоруку да се не претјерује са фета сиром, качкаваљем и јогуртом.
- Поврће: Дозвољено је све што је зелено — купус, зелена салата, краставац, карфиол, броколи, лук, парадајз, тиквице и спанаћ.
- Јаја и грицкалице: Јаја се могу спремати на све начине, а од грицкалица је дозвољена једна шака орашастих плодова дневно.
- Хидратација: Изузетно је важан унос од најмање 2,5 литра воде током цијелог дана.
Током првих шест дана у седмици строго је забрањен унос сљедећих намирница:
- Пецива, тјестенина, кромпир, пиринач, пасуљ, грашак, боранија и соја.
- Класичне грицкалице, слаткиши и сокови.
- Воће је такође забрањено свим данима осим недјељом.
Правило „седмог дана“ (дан за одушак)
Рестриктивна листа без угљених хидрата користи се од понедјељка до суботе. Седмог дана, за доручак и ручак дозвољено је унијети тјестенину, кромпир и пиринач. Уколико осјетите јаку жељу за десертом, можете узети кашику меда или интегрални кекс. Након седмог дана, цијели циклус креће испочетка.
(Гранд ТВ)
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