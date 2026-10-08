"Срушила" Инстаграм: Фатална Бразилка позирала готово нага

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прослављена манекенка Алесандра Амбросио (45) већ неко вријеме ужива у љубави са Баком Палмером, недавно су се и вјерили на романтичном одмору, а сада је искористила почетак јесени и направила „хаос“ на друштвеним мрежама.
Иако згодна Бразилка често хипнотише провокативним објавама, а бикини је њен заштитни знак, сада је објавила потпуно голишаве фотографије. У објави коју је подијелила, Алесандра је позирала готово нага, носећи само црни танга бикини који је остављао мало тога машти. Док је плутала на леђима, груди је прекрила рукама.
„Кћерка сунца, љубавница мора“, написала је 45-годишња манекенка уз серију изазовних фотографија.
Чини се да јој се на путовању придружио и вјереник Бак Палмер, пошто је означила заједнички Инстаграм налог на којем биљеже своја путовања. Објава је одмах привукла пажњу њених пратилаца, који су у коментарима низали комплименте на рачун провокативних фотографија.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
33
11
29
11
27
11
23
11
21
Тренутно на програму