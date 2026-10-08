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Нападнут један од највећих информационих центара у Русији

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08.10.2026 06:57

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Нападнут један од највећих руских центара за податке
Фото: X/printscreen

У ноћном нападу дроном наводно је оштећен велики информациони центар компаније „Јандекс“ у руској Рјазањској области, након чега је на том индустријском подручју избио велики пожар.

ОСИНТ групе „Ексиленова+“ и „АСТРА“ објавиле су да је ријеч о локацији „Јандекс ДЦ Сасово“ у истоименом граду. Из „Јандекса“ наводе да је то њихов највећи податковни центар, кључан за подршку услугама компаније и њеној клауд инфраструктури.

Из „Јандекс Клауда“ касније су потврдили „инцидент“ и проблеме с напајањем у зони доступности „ру-централ1-б“. Према њиховим информацијама, прекиди су почели око 1.31, а ситуација се није стабилизовала ни након 40 минута. Компанија је упозорила да би прекид могао захватити и друге дијелове клауд мреже.

Корисницима су савјетовали да премјесте дио услуга на друге локације док инжењери не успоставе систем. „Јандекс“ инцидент није јавно повезао с извјештајима о нападу дроном. Група „Ексиленова+“ извијестила је и о сметњама у раду неких „Јандексових“ услуга након напада. С друге стране, јавни сервиси за праћење рада мрежа нису забиљежили шире прекиде главних корисничких услуга.

Центар смјештен уз фабрику војне опреме

Информациони центар у Сасову налази се унутар комплекса фабрике алатних машина „Саста“. Фабрика производи машине за резање метала и високопрецизну ЦНЦ обраду, а користе се у цјелокупној руској индустрији, међу осталим у одбрамбеном, ваздухопловном, нафтном и гасном сектору те у тешкој машиноградњи.

Из „Састе“ наводе да њихов производни комплекс укључује радионице за обраду и монтажу, ливницу те одјељења за истраживање и развој. Истичу да њихову опрему користе и компаније из руске одбрамбене индустрије. Због улоге у руском одбрамбеном сектору, фабрика је од 2024. године под санкцијама Уједињеног Краљевства.

Засад није јасно да ли је циљ напада био „Јандексов“ податковни центар, фабрика „Саста“ или обје локације. Гувернер Рјазањске области Павел Малков је 2022. године комплекс у Сасову описао као високотехнолошки објекат с десетинама хиљада сервера за брзу обраду података за све „Јандексове“ услуге.

Регионалне власти и украјинска војска засад нису службено потврдиле напад. „Јандекс“ је признао инцидент на инфраструктури и проблеме с опскрбом електричном енергијом, али није навео узрок, пише Индекс

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Тагови :

Русија

Украјина

Напад

рат

Сукоб

пожар

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