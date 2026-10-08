Нападнут један од највећих информационих центара у Русији

Аутор:АТВ редакција
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У ноћном нападу дроном наводно је оштећен велики информациони центар компаније „Јандекс“ у руској Рјазањској области, након чега је на том индустријском подручју избио велики пожар.
ОСИНТ групе „Ексиленова+“ и „АСТРА“ објавиле су да је ријеч о локацији „Јандекс ДЦ Сасово“ у истоименом граду. Из „Јандекса“ наводе да је то њихов највећи податковни центар, кључан за подршку услугама компаније и њеној клауд инфраструктури.
Из „Јандекс Клауда“ касније су потврдили „инцидент“ и проблеме с напајањем у зони доступности „ру-централ1-б“. Према њиховим информацијама, прекиди су почели око 1.31, а ситуација се није стабилизовала ни након 40 минута. Компанија је упозорила да би прекид могао захватити и друге дијелове клауд мреже.
Significant disruptions are reportedly affecting Yandex’s network and cloud infrastructure after a Ukrainian drone struck a major Yandex data center (also a machine-tool plant) in Sasovo, Russia. https://t.co/FYHSpmb6hM— GMI (@Global_Mil_Info) October 8, 2026
Корисницима су савјетовали да премјесте дио услуга на друге локације док инжењери не успоставе систем. „Јандекс“ инцидент није јавно повезао с извјештајима о нападу дроном. Група „Ексиленова+“ извијестила је и о сметњама у раду неких „Јандексових“ услуга након напада. С друге стране, јавни сервиси за праћење рада мрежа нису забиљежили шире прекиде главних корисничких услуга.
Информациони центар у Сасову налази се унутар комплекса фабрике алатних машина „Саста“. Фабрика производи машине за резање метала и високопрецизну ЦНЦ обраду, а користе се у цјелокупној руској индустрији, међу осталим у одбрамбеном, ваздухопловном, нафтном и гасном сектору те у тешкој машиноградњи.
Из „Састе“ наводе да њихов производни комплекс укључује радионице за обраду и монтажу, ливницу те одјељења за истраживање и развој. Истичу да њихову опрему користе и компаније из руске одбрамбене индустрије. Због улоге у руском одбрамбеном сектору, фабрика је од 2024. године под санкцијама Уједињеног Краљевства.
Засад није јасно да ли је циљ напада био „Јандексов“ податковни центар, фабрика „Саста“ или обје локације. Гувернер Рјазањске области Павел Малков је 2022. године комплекс у Сасову описао као високотехнолошки објекат с десетинама хиљада сервера за брзу обраду података за све „Јандексове“ услуге.
Регионалне власти и украјинска војска засад нису службено потврдиле напад. „Јандекс“ је признао инцидент на инфраструктури и проблеме с опскрбом електричном енергијом, али није навео узрок, пише Индекс
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