Камионџија из БиХ ударио у улаз у тунел

Коментари:0
Возач камиона из Босне и Херцеговине у уторак увече доживио је саобраћајну незгоду на ауто-путу А2 код Клагенфурта у Аустрији, када је ударио у улаз у тунел.
У незгоди су тешко оштећени тегљач и полуприколица, а дио терета расуо се по коловозу. Осим тога, дошло је до истицања горива, због чега су надлежне службе до касно у ноћ радиле на чишћењу коловоза и уклањању возила.
Тридесетдвогодишњи држављанин БиХ је 6. октобра управљао камионом на ауто-путу А2, у смјеру Италије.
Сцена
"Срушила" Инстаграм: Фатална Бразилка позирала готово нага
Према наводима полиције, нешто послије 17.15 часова, из за сада непознатих разлога, изгубио је контролу над возилом непосредно прије тунела Третниг.
Камион је десном страном ударио у улаз у тунел, након чега се зауставио у његовој унутрашњости.
У незгоди су тешко оштећени и тегљач и полуприколица.
Бања Лука
Бањалучки таксисти о гужвама: Тотални је хаос, људи излазе из возила и иду пјешке
Полиција је саопштила да је са камиона испало 10 од укупно 20 великих врећа пластичног гранулата, који се расуо дуж 259 метара коловоза.
Поред тога, оштећен је резервоар за дизел гориво, због чега се на пут излило између 250 и 300 литара горива.
(Фокус)
Најновије
Најчитаније
11
33
11
29
11
27
11
23
11
21
Тренутно на програму