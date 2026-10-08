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Камионџија из БиХ ударио у улаз у тунел

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08.10.2026 07:48

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Камионџија из БиХ ударио у улаз у тунел
Фото: Калвариенберг Ватрогасно друштво

Возач камиона из Босне и Херцеговине у уторак увече доживио је саобраћајну незгоду на ауто-путу А2 код Клагенфурта у Аустрији, када је ударио у улаз у тунел.

У незгоди су тешко оштећени тегљач и полуприколица, а дио терета расуо се по коловозу. Осим тога, дошло је до истицања горива, због чега су надлежне службе до касно у ноћ радиле на чишћењу коловоза и уклањању возила.

Возач из БиХ изгубио контролу над камионом

Тридесетдвогодишњи држављанин БиХ је 6. октобра управљао камионом на ауто-путу А2, у смјеру Италије.

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Према наводима полиције, нешто послије 17.15 часова, из за сада непознатих разлога, изгубио је контролу над возилом непосредно прије тунела Третниг.

Камион је десном страном ударио у улаз у тунел, након чега се зауставио у његовој унутрашњости.

По коловозу се расуло 10 великих врећа терета

У незгоди су тешко оштећени и тегљач и полуприколица.

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Полиција је саопштила да је са камиона испало 10 од укупно 20 великих врећа пластичног гранулата, који се расуо дуж 259 метара коловоза.

Поред тога, оштећен је резервоар за дизел гориво, због чега се на пут излило између 250 и 300 литара горива.

(Фокус)

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Тагови :

Камион

Тунел

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