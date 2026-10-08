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Трамп: Заслужујем Нобелову награду за мир

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08.10.2026 06:38

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Предсједник Доналд Трамп одлази са предизборног скупа у дворани „Фриман Колисеум“ у Сан Антонију, у сриједу, 7. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Уочи објављивања добитника Нобелове награде за мир, амерички предсједник Доналд Трамп поручује да је вријеме да признање припадне њему.

„Не знам каква ће бити њихова одлука. Они имају репутацију да је можда не дају људима попут мене“, рекао је Трамп о награди за 2026. годину, коју ће Норвешки Нобелов комитет објавити у петак, преноси Ројтерс.

Од свог повратка у Бијелу кућу прошле године, Трамп је више пута поновио да заслужује да добије ово престижно признање.

„Вријеме је за то. Био сам веома почаствован што сам је прошли пут примио индиректно од добитнице, која је рекла да нико у историји то не заслужује више од предсједника Трампа“, рекао је предсједник САД новинарима у Овалном кабинету.

Лидерка венецуеланске опозиције Марија Корина Мачадо предала је у јануару своју медаљу Нобелове награде за мир за 2025. годину америчком предсједнику, у тренутку док је тражила подршку САД за своје напоре у Венецуели.

Трамп је рекао да би требало да добије награду након што се, како тврди, укључио у осам глобалних конфликата откако је ступио на дужност прошлог јануара.

Лидери Камбоџе, Израела и Пакистана изјавили су да су номиновали Трампа, иако не постоји начин да се то провјери.

Стране у појединим конфликтима за које Трамп тврди да их је ријешио оспоравају дипломатску улогу америчког предсједника, а борбе су поново букнуле у неким од тих региона, укључујући Демократску Републику Конго и дуж границе између Камбоџе и Тајланда.

Рјешење за рат у Украјини измакло је Трампу, који је обећао да ће га окончати првог дана свог другог мандата у Бијелој кући.

Удари САД и Израела на Иран довели су до седмомјесечног конфликта који је пореметио глобално снабдијевање енергентима и подигао цијене горива прије новембарских међуизбора за Конгрес.

Папа Лав XIV, Међународни кривични суд и специјални извјестилац за палестинске територије налазе се међу фаворитима за овогодишњу Нобелову награду за мир, наводи Ројтерс., преноси РТС

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Нобелова награда за мир

Нобелова награда

Америка

Сједињене Америчке Државе

Вашингтон

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