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Изопштени фратар (90) оптужен због величања Слободана Праљка

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08.10.2026 11:10

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Изопштени фратар (90) оптужен због величања Слободана Праљка

Тужилаштво БиХ подигло је оптужницу против Петра Бонифације Барбарића (90), држављанина БиХ и Хрватске, због држања говора у којем је величао Слободана Праљка правоснажно осуђеног на 20 година затвора за ратни злочин.

Тужилаштво БиХ наводи да је фратар Барбарић говор одржао 2. новембра прошле године код Праљковог споменика на мјесном гробљу у Чапљини, за који наводе да је незаконито подигнут.

”Говор је пренијело више електронских медија, односно интернет портала и забиљежио је велики број прегледа као и реакција јавности и грађана. Оптужени се терети да је величао лице правоснажно осуђено пресудама Међународног кривичног суда за бившу Југославију за кривична дјела злочина против човјечности и ратне злочине. На тај начин је починио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости”, саопштило је Тужилаштво БиХ.

Додају да је оптужницу потврдио Суд БиХ, док се истрага наставља с циљем откривања особа које су незаконито подигле споменик Праљку.

Према писању медија Бонифиције Барбарић је након говора отпуштен из Фрањевачког реда те му је забрањено било какво свештеничко дјеловање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Оптужница

Петар Бонифације Барбарић

Тужилаштво БиХ

говор мржње

Коментари (1)

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