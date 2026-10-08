Сакић: Шмит мислио да је Додик политички готов, убрзо је потјеран на врх дрвета, а затим у Њемачку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Милорад Додик је пронашао пут са стабла до тла, организовао се, потјерао Шмита на врх стабла, а онда су Шмита с врха тог стабла вратили у Њемачку, каже правник Дамир Сакић, као коментар на интервју који је Шмит дао за њемачке медије.
Читајући интервју Кристијана Шмита и начин на који данас говори о Додику, сјетио сам се једног од два састанка у ОХР-у којима сам присуствовао и онога што је тада о Додику говорио.
Било је то негдје почетком 2024. године, на првом од та два састанка. Шмит је тада рекао: „Додик се пењао уз стабло, дошао до врха и сада не зна како да сиђе.“ Тиме је имплицирао да је Додик дошао до краја, да је судски поступак у току и да је, по његовом мишљењу, Додик политички готов.
Међутим, Додик је пронашао пут са стабла до тла, организовао се, потјерао Шмита на врх стабла, а онда су Шмита с врха тог стабла вратили у Њемачку", рекао је Сакић.
Čitajući intervju Christiana Schmidta i način na koji danas govori o Dodiku, sjetio sam se jednog od dva sastanka u OHR-u kojima sam prisustvovao i onoga što je tada o Dodiku govorio.
Bilo je to negdje početkom 2024. godine, na prvom od ta dva sastanka. Schmidt je tada rekao: „Dodik se penjao uz stablo, došao do vrha i sada ne zna kako da siđe.“ Time je implicirao da je Dodik došao do kraja, da je sudski postupak u toku i da je, po njegovom mišljenju, Dodik politički gotov.
Međutim, Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Schmidta na vrh stabla, a onda su Schmidta s vrha tog stabla vratili u Njemačku.
Možda su još gore od Schmidta prošli oni koji su tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Sada će upravo Dodik odlučivati o tome hoće li oni ostati predsjednici svojih stranaka.
Život je zaista najveći cinik.— Damir Sakić (@_DamirSakic) October 8, 2026
Сакић се дотакао и оних који су, како је рекао, тврдили да Додик не може бити предсједник СНСД-а.
"Можда су још горе од Шмита прошли они који су тврдили да Додик не може бити предсједник СНСД-а. Сада ће управо Додик одлучивати о томе хоће ли они остати предсједници својих странака. Живот је заиста највећи циник", навео је Сакић.
Подсјећамо, Кристијан Шмит, говорећи за њемачке медије, није крио разочарење што опозиција није "оборила" Милорада Додика, те је на рачун лидера СНСД-а изрекао многе увреде.
БиХ
Шмит не може да прежали што је отјеран: Напао на Додика, крива и опозиција јер га није "скинула"
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
14 ч3
Република Српска
16 ч0
БиХ
2 ч0
БиХ
2 ч1
БиХ
14 ч1
БиХ
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
33
11
29
11
27
11
23
11
21
Тренутно на програму