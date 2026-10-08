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Сакић: Шмит мислио да је Додик политички готов, убрзо је потјеран на врх дрвета, а затим у Њемачку

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08.10.2026 10:11

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Сакић: Шмит мислио да је Додик политички готов, убрзо је потјеран на врх дрвета, а затим у Њемачку
Фото: Tanjug/AP/Paul Vernon, ATV

Милорад Додик је пронашао пут са стабла до тла, организовао се, потјерао Шмита на врх стабла, а онда су Шмита с врха тог стабла вратили у Њемачку, каже правник Дамир Сакић, као коментар на интервју који је Шмит дао за њемачке медије.

Читајући интервју Кристијана Шмита и начин на који данас говори о Додику, сјетио сам се једног од два састанка у ОХР-у којима сам присуствовао и онога што је тада о Додику говорио.

Било је то негдје почетком 2024. године, на првом од та два састанка. Шмит је тада рекао: „Додик се пењао уз стабло, дошао до врха и сада не зна како да сиђе.“ Тиме је имплицирао да је Додик дошао до краја, да је судски поступак у току и да је, по његовом мишљењу, Додик политички готов.

Међутим, Додик је пронашао пут са стабла до тла, организовао се, потјерао Шмита на врх стабла, а онда су Шмита с врха тог стабла вратили у Њемачку", рекао је Сакић.

Сакић се дотакао и оних који су, како је рекао, тврдили да Додик не може бити предсједник СНСД-а.

"Можда су још горе од Шмита прошли они који су тврдили да Додик не може бити предсједник СНСД-а. Сада ће управо Додик одлучивати о томе хоће ли они остати предсједници својих странака. Живот је заиста највећи циник", навео је Сакић.

Подсјећамо, Кристијан Шмит, говорећи за њемачке медије, није крио разочарење што опозиција није "оборила" Милорада Додика, те је на рачун лидера СНСД-а изрекао многе увреде.

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Тагови :

Кристијан Шмит

Дамир Сакић

Милорад Додик

СНСД

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