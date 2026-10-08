Сакић: Шмит мислио да је Додик политички готов, убрзо је потјеран на врх дрвета, а затим у Њемачку

Čitajući intervju Christiana Schmidta i način na koji danas govori o Dodiku, sjetio sam se jednog od dva sastanka u OHR-u kojima sam prisustvovao i onoga što je tada o Dodiku govorio. Bilo je to negdje početkom 2024. godine, na prvom od ta dva sastanka. Schmidt je tada rekao: „Dodik se penjao uz stablo, došao do vrha i sada ne zna kako da siđe.“ Time je implicirao da je Dodik došao do kraja, da je sudski postupak u toku i da je, po njegovom mišljenju, Dodik politički gotov. Međutim, Dodik je pronašao put sa stabla do tla, organizovao se, potjerao Schmidta na vrh stabla, a onda su Schmidta s vrha tog stabla vratili u Njemačku. Možda su još gore od Schmidta prošli oni koji su tvrdili da Dodik ne može biti predsjednik SNSD-a. Sada će upravo Dodik odlučivati o tome hoće li oni ostati predsjednici svojih stranaka. Život je zaista najveći cinik.