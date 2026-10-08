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Ђоковић сазнао првог ривала у Шангају

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08.10.2026 11:07

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Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Српски тенисер Новак Ђоковић не одмара, одмах послије освајања титуле у Пекингу допутовао је у Шангај, гдје га очекује учешће на претпосљедњем мастерсу сезоне – и гдје брани полуфинале од прошле године.

Ђоковић је упркос умору одлучио да игра у Шангају и сада је сазнао да ће његов први „изазивач“ бити Хуберт Хуркач, тенисер из Пољске.

Њих двојица састаће се у другом колу Шангаја пошто је Ђоковић прескочио прву рунду као носилац, а Хуркач је избацио Џејмса Дакворта из Аустралије (6:3, 7:6) и тако заказао дуел са највећим свих времена.

Оно што је занимљиво јесте да су се Хуркач и Ђоковић замало срели у финалу Пекинга.

Хуркач је, пак, предао полуфинале Алексу де Минору због повреде, међутим, од ње се опоравио експресно и одлучио да ипак игра у Шангају, гдје није показао проблеме на старту против Дакворта.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

Шангај

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