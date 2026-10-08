Ђоковић сазнао првог ривала у Шангају

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић не одмара, одмах послије освајања титуле у Пекингу допутовао је у Шангај, гдје га очекује учешће на претпосљедњем мастерсу сезоне – и гдје брани полуфинале од прошле године.
Ђоковић је упркос умору одлучио да игра у Шангају и сада је сазнао да ће његов први „изазивач“ бити Хуберт Хуркач, тенисер из Пољске.
Њих двојица састаће се у другом колу Шангаја пошто је Ђоковић прескочио прву рунду као носилац, а Хуркач је избацио Џејмса Дакворта из Аустралије (6:3, 7:6) и тако заказао дуел са највећим свих времена.
Оно што је занимљиво јесте да су се Хуркач и Ђоковић замало срели у финалу Пекинга.
Хуркач је, пак, предао полуфинале Алексу де Минору због повреде, међутим, од ње се опоравио експресно и одлучио да ипак игра у Шангају, гдје није показао проблеме на старту против Дакворта.
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