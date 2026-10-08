Logo

Умрла Маргарет Хамилтон

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.10.2026 11:05

Коментари:

0
Умрла Маргарет Хамилтон

Маргарет Хамилтон, пионирка рачунарства чији је софтвер омогућио прво слијетање на Мјесец, преминула је, саопштио је у сриједу Институт за технологију Масачусетса (МИТ). Имала је 90 година, јавио је „Гардијан“.

У доба прије него што су називи попут софтверски инжењер и компјутерски научник постали уобичајени, Хамилтонова, која је преминула 30. септембра, научила је да програмира под менторством познатог метеоролога са МИТ-а.

Наставила је да усавршава своју вјештину у лабораторији МИТ-а, пишући софтвер који је могао да детектује непријатељске авионе. Када је институт добио уговор са америчком свемирском агенцијом НАСА за развој софтвера за летове мисија Аполо, одмах је прихватила прилику.

– Привукла ме је сама идеја, као и чињеница да то никада раније није урађено. Била сам први програмер који се придружио и прва жена коју су запослили – рекла је она за „Гардијан“ 2019. године.

Неколико минута прије него што је 1969. летјелица Аполо 11 требало да уђе у историју слијетањем на површину Мјесеца, огласио се аларм на бродском компјутеру, указујући на хитан случај. Суочена са одлуком да ли да прекине мисију, летјелица је наставила даље. Софтвер је радио управо онако како су Хамилтонова и њен тим замислили.

– Брзо је постало јасно да софтвер не само што обавјештава све да постоји проблем са хардвером, већ га и компензује – поново покрећући и успостављајући задатке највишег приоритета. Механизми за детекцију грешака и опоравак притекли су у помоћ – рекла је Хамилтонова.

Барак Обама је подсјетио на овај догађај када јој је 2016. године уручио Предсједничку медаљу слободе.

– Наши астронаути нису имали много времена, али су, на срећу, имали Маргарет Хамилтон – рекао је он.

Иза Хамилтонове су остали кћерка, зет, два унука и четири праунука, наводи МИТ.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НАСА

Свемир

Мјесец

Маргарет Хамилтон

Коментари (0)

Више из рубрике

"Неприхватљив ризик": Тестиран ЧетГПТ за тинејџере, резултати забрињавајући

Наука и технологија

"Неприхватљив ризик": Тестиран ЧетГПТ за тинејџере, резултати забрињавајући

59 мин

0
Откријте древну привлачност Египта са овим задивљујућим погледом на Велику Сфингу и пирамиду у Гизи.

Наука и технологија

Сфинга крије тајну старију од Египта: У стијенама од којих је исклесана пронађени фосили

2 ч

0
Поглед на Samsung кулу у Варшави, са плавим небом које се одражава на њеним прозорима.

Наука и технологија

Самсунг остварио рекордан профит

3 ч

0
Земља

Наука и технологија

Свијет се рађа из пепела мртве звијезде: У свемиру откривени трагови „феникс“ планете

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

33

Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

11

29

Влада Српске продужила мјеру: Попуст од 10 фенинга на гориво до 15. новембра

11

27

Влада Српске: Приходи Српске у првој половини године премашили план за 15 одсто

11

23

Сједницу градског вијећа почео сатанистичком молитвом, настао хаос: Призивао "мрачног оца"

11

21

Здравко (67) случајно убио пријатеља, па мирно отишао кући

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима