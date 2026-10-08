Жељка Цвијановић освојила 61.000 гласова више него Божовић и Вукановић заједно

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је на општим изборима 305.165 гласова, односно 160.040 више од противкандидата из СДС-а Маринка Божовића, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу обрађених 97,98 одсто бирачких мјеста.
Божовић је освојио 145.125 гласова, а кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић 98.737 гласова.
Важећих листића је било 549.027, неважећих празних 23.980, а неважећих из других разлога 4.956.
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