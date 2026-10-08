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Жељка Цвијановић освојила 61.000 гласова више него Божовић и Вукановић заједно

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08.10.2026 08:38

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила је на општим изборима 305.165 гласова, односно 160.040 више од противкандидата из СДС-а Маринка Божовића, прелиминарни су резултати Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу обрађених 97,98 одсто бирачких мјеста.

Божовић је освојио 145.125 гласова, а кандидат Листе за правду и ред Небојша Вукановић 98.737 гласова.

Важећих листића је било 549.027, неважећих празних 23.980, а неважећих из других разлога 4.956.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Маринко Божовић

Небојша Вукановић

Избори 2026

Резултати избора 2026

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