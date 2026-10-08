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Випотник: Успостављамо информациони систем заштите животне средине

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08.10.2026 09:24

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Випотник: Успостављамо информациони систем заштите животне средине
Фото: Уступљена фотографија

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске успоставља систем заштите животне средине, с циљем свеобухватног ефикасног идентификовања, класификовања, обраде, праћења и евиденције природних вриједности, те праћења индикатора, изјавио је Срни ресорни министар Бојан Випотник.

Випотник је рекао да је јуче завршен поступак јавних консултација о Приједлогу уредбе о информационом систему заштите животне средине Републике Српске.

"Ријеч о децентрализованом и интегрисаном систему на основу којег се информације и подаци заједнички користе, а садржаће међусобно информационо повезане електронске базе података и изворе података о стању, притисцима на животну средину и просторним обиљежјима, као и друге податке и информације које су од значаја за праћење стања животне средине", навео је Випотник.

Он је додао да ће информациони систем бити доступан кроз јединствени интернет портал и заснован на мрежи субјеката извјештавања.

"С обзиром на то да су завршене јавне консултације, слиједи обрада пристиглих мишљења, примједби, сугестија и приједлога релевантних установа, стручне и надлежне јавности како би се добила што квалитетнија уредба о информационом систему заштите животне средине Републике Српске", рекао је Випотник.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бојан Випотник

Министарство за просторно уређење

Република Српска

Животна средина

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