Випотник: Успостављамо информациони систем заштите животне средине

Аутор:АТВ редакција
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Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске успоставља систем заштите животне средине, с циљем свеобухватног ефикасног идентификовања, класификовања, обраде, праћења и евиденције природних вриједности, те праћења индикатора, изјавио је Срни ресорни министар Бојан Випотник.
Випотник је рекао да је јуче завршен поступак јавних консултација о Приједлогу уредбе о информационом систему заштите животне средине Републике Српске.
"Ријеч о децентрализованом и интегрисаном систему на основу којег се информације и подаци заједнички користе, а садржаће међусобно информационо повезане електронске базе података и изворе података о стању, притисцима на животну средину и просторним обиљежјима, као и друге податке и информације које су од значаја за праћење стања животне средине", навео је Випотник.
Он је додао да ће информациони систем бити доступан кроз јединствени интернет портал и заснован на мрежи субјеката извјештавања.
"С обзиром на то да су завршене јавне консултације, слиједи обрада пристиглих мишљења, примједби, сугестија и приједлога релевантних установа, стручне и надлежне јавности како би се добила што квалитетнија уредба о информационом систему заштите животне средине Републике Српске", рекао је Випотник.
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