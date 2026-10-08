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Сваке године додатне олакшице за особе са инвалидитетом

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08.10.2026 10:23

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Амиџић УДАС састанак у просторијама Удружења, након састанка изјаве за медије
Фото: ATV

Особе са инвалидитетом ће сваке године имати олакшицу као што је недавно усвајање повећања вриједносног прага за ослобађање од плаћања увозних дажбина на путничке аутомобиле које увозе та лица, изјавио је министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић, који је данас посјетио Организацију ампутираца УДАС у Бањалуци.

Амиџић је нагласио да обећања која су дали нису заборавили, те подсјетио да је јуче та иницијатива и усвојена, на приједлог Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ.

"Мени је задовољство да макар малим дијелом можемо да помогнемо свим категоријама инвалида. Ове олакшице ће Републику Српску и Федерацију БиХ коштати више десетина милиона КМ, а Влада Републике Српске је спремна да поднесе тај терет", нагласио је Амиџић и истакао да је договорено да ће се сваке године повећавати праг дажбина на основу инфлације коју објави Агенција за статистику БиХ.

Он је истакао да, када се неко бави политиком, он мора са људима да живи и ради сваки дан.

Предсједник Организације ампутираца УДАС из Бањалуке Жељко Волаш истакао је да покрећу иницијативе на основу потреба самих корисника, те нагласио да је добро да су у институцијама људи који препознају да су те иницијативе добре.

"Ова иницијатива постоји од 2018. године и успјели смо да је ријешимо. Ово јако пуно значи особама са инвалидитетом јер ће бити пуно самосталнији", навео је Волаш.

Саша Радановић из Градишке рекао је да је Амиџић овим урадио много за особе са инвалидитетом.

"Сва возила која су потребна особама са инвалидитетом су намјенска, пуно коштају и нисмо их могли увести са постојећим средствима. Ово повећање на 45.000 КМ нам омогућава да имамо возила као ортопедска помагала. Мени ће ово много значити јер ћу бити самосталан, нећу зависити ни од кога", навео је Радановић.

Савјет министара је јуче, на приједлог Управног одбора УИО, донио одлуку о измјени и допунама одлуке о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина, према којима се праг за ослобађање плаћања дажбина повећава са 30.000 КМ на 45.000 КМ и односи на путничке аутомобиле које увозе особе са инвалидитетом, преноси Срна

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Тагови :

УДАС

Организација ампутираца УДАС

Срђан Амиџић

особе са инвалидитетом

подршка

Бања Лука

УИО БиХ

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