Да ли је ово заиста Меган Фокс? Фанови остали у шоку због њеног изгледа

Аутор:АТВ редакција
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Меган Фокс поново се нашла у центру жестоких критика након што су гледаоци обратили пажњу на њен изглед, коментаришући све, од лица и косе до њеног тијела.
Неки гледаоци навели су да је готово нису препознали, док су други тражили да знају шта се догодило глумици.
„Шта се догодило са Меган Фокс коју смо сви познавали? Боже, упропастила се…“, написао је један корисник.
Међутим, како се снимак ширио интернетом, један важан детаљ о њеном изгледу, али и ономе кроз шта је у том тренутку пролазила, готово је нестао у лавини критика.
„Letterboxd“ је у четвртак, 1. октобра, објавио снимак који је брзо постао виралан, у оквиру своје серије „Four Favorites“, али је сам интервју заправо снимљен у октобру 2025. године.
Меган Фокс и редитељка Керин Кусама поново су се сусреле у Музеју филмске академије у Лос Анђелесу, гдје је организована посебна пројекција филма „Џениферино тијело“ из 2009. године, који су заједно снимиле.
Фокс и Кусама разговарале су о неким од својих омиљених филмова и филмским узорима, а Фокс је поменула остварења попут „Храброг срца“, „Краља лавова“, „Нинџа корњача 2: Тајна супе из муља“ и серијала о Харију Потеру.
Умјесто тога, гледаоци су врло брзо пажњу усмјерили на њен изглед.
„Неко јој је баш лоше урадио фризуру, а има и ужасну перику“, написао је један коментатор.
Други је поручио: „Меган Фокс као Џигсо за Ноћ вјештица.“
Неки су били још оштрији.
„Индустрија пластичне хирургије дугује женама извињење“, написао је један корисник.
„Знате када правите лик у видео-игрици, па стално мијењате његово лице и говорите себи: 'Да, ово изгледа добро', а онда погледате оригинално лице, па поново оно које сте направили и питате се: 'Шта ми је, дођавола, било?' Е, то је исто, само у стварном животу“, гласио је један од коментара.
Други су поручили да је нормално да изгледа другачије него прије готово 20 година.
„Била је прелијепа, али пластичне операције чине да сада изгледа прилично лоше док стари“, навео је један корисник.
„Када ће жене схватити да пластична хирургија чини да изгледате горе? Упропастила је лице, а очигледно и косу. Изгледа као да носи перику“, додао је други.
Један опширан коментар упоредио је њен изглед са ситуацијом када у видео-игрици више пута мијењате лице свог лика, а затим погледате оригинал и запитате се шта је пошло по злу.
Реакције су постале толико жестоке да је „Letterboxd“ на крају искључио коментаре на својој објави на Инстаграму, иако није објашњено због чега.
Ипак, у цијелој расправи изгубио се један важан детаљ: Меган је у марту те године родила своје четврто дијете, кћерку Сагу Блејд.
Када је снимак за „Letterboxd“ настао у октобру, од порођаја је прошло свега неколико мјесеци.
Отприлике у то вријеме, Фокс је отворено говорила о томе колико јој је тај период био тежак. Навела је да је имала „много проблема са концентрацијом и маглу у глави“, као и да седам мјесеци није спавала како треба.
Трудноћа, порођај, промјене у тјелесној тежини и недостатак сна, у комбинацији са фризуром, шминком и освјетљењем, могу значајно утицати на то како неко изгледа у одређеном тренутку.
Фокс није непозната када су у питању расправе о естетским захватима, а о неким процедурама које је имала говорила је прилично отворено.
У интервјуу за емисију „Call Her Daddy“ 2024. године, глумица је говорила о томе да је имала више операција повећања груди, као и једну операцију носа.
Такође је потврдила да је користила ботокс и дермалне филере.
Истовремено, Меган је одбацила нагађања о процедурама за које тврди да их никада није имала, укључујући затезање лица и друге операције лица или тијела.
Критиковала је и стигматизацију естетских процедура, питајући зашто се жене осуђују због одлуке да промијене свој изглед.
Ово, иначе, није први пут да њен изглед изазива сличне реакције.
Након Супербоула 2024. године, фотографије Фокс са Тејлор Свифт, Тревисом Келсијем и Машин Ган Келијем изазвале су нови талас нагађања о њеном лицу.
Касније је објавила и друге фотографије са тог догађаја, а разлике су показале колико углови снимања могу промијенити нечији изглед.
Уз објаву је написала: „О, Боже, људи, погледајте колико другачије изгледам… заправо, уопште не изгледам другачије. Испоставило се да је то била само фотографија са телефона у сјени…“
Најновије реакције изазвале су и нека прилично претјерана визуелна поређења.
Фотографије које су се шириле интернетом, а на којима Меган изгледа знатно сличније ликовима попут Џигсоа, по свему судећи су дигитално измијењене.
„Обичан кликбејт. Чак и напомене заједнице показују да је та фотографија дигитално измијењена“, написао је један корисник.
На крају, видео „Letterboxda“ требало је да публици пружи увид у филмове које воле Фокс и Кусама, као и у креативне узоре који су утицали на њихов рад.
Умјесто тога, разговор се поново усмјерио на тему која прати Меган Фокс током цијеле њене каријере – њен изглед.
„Брате, изгледа као кловн из хорор филма. Само ми немојте рећи да је ово Меган Фокс“, написао је један корисник интернета.
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