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СНСД за Представнички дом у убједљивом вођству за 216.361 гласом

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08.10.2026 08:38

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СНСД за Представнички дом у убједљивом вођству за 216.361 гласом
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Листа СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ освојила је 216.361 глас, показују ажурирани подаци Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу обрађених 97,83 одсто бирачких мјеста.

Покрет "Сигурна Српска" добио је 78.950 гласова, СДС – Воља народа 68.691 глас, а Листа За правду и ред – Небојша Вукановић 30.583 гласа.

ДНС-НПС има 27.864 гласа, Социјалистичка партија – Петар Ђокић 24.659, Уједињена Српска 22.938, те СПС - Горан Селак 16.934 гласа.

Било је 524.975 важећих листића, неважећих празних 15.140, те неважећих из других разлога 38.830.

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Тагови :

Представнички дом

СНСД

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