Минић има 58.281 глас више од Блануше

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 288.805 гласова на протеклим изборима, прелиминарни су подаци Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу резултата са 98,03 одсто бирачких мјеста.
Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 230.524 гласа.
Важећих гласачких листића било је 551.876, неважећих празних 20.096, а неважећих по другом основу 7.287, преноси Срна.
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