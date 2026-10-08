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Минић има 58.281 глас више од Блануше

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08.10.2026 08:36

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Саво Минић и Бранко Блануша
Фото: Ustupljena fotografija, ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 288.805 гласова на протеклим изборима, прелиминарни су подаци Централне изборне комисије /ЦИК/ БиХ на основу резултата са 98,03 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 230.524 гласа.

Важећих гласачких листића било је 551.876, неважећих празних 20.096, а неважећих по другом основу 7.287, преноси Срна.

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

Избори 2026

ЦИК БиХ

гласање

СДС

СНСД

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