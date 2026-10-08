Расписан конкурс за субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове

На конкурс се могу пријавити лица, која су:

- закључила уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске и у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном кредитирању имају до навршених 35 година живота;

- судужник као брачни партнер лицу које је закључило уговор са комерцијалном банком која врши пласман кредитних средстава из кредитне линије Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, а у тренутку закључивања уговора са банком о стамбеном кредитирању судужник има до навршених 35 година живота (у том случају пријаву на конкурс подноси судужник);

- имају мјесто пребивалишта у Републици Српској.

Конкурс је отворен до 8.11.2026. а апликациона форма за подношење захтјева за додјелу субвенције каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове може се преузети на сајту Владе Републике Српске (www.vladars.rs -> министарства -> Министарство породице, омладине и спорта -> Конкурс за избор корисника субвенције каматне стопе на стамбене кредите).

На конкурс се не пријављују лица која су већ корисници субвенције камaтне стопе по датом стамбеном кредиту, јер једном додијељена субвенција важи до краја отплате кредита.