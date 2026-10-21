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У пошиљци шећера откривено 7,6 тона кокаина: Дрога из Колумбије била намијењена Европи

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21.10.2026 09:24

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дрога бијели прах кокаин
Фото: Pexels/Jonathan Borba

Колумбијске власти извеле су велику акцију против кријумчарења наркотика у луци Картахена, гдје је пронађено више од 7,6 тона кокаина. Предсједник Колумбије Абелардо де ла Еспријела саопштио је да је ријеч о највећој запљени те врсте у посљедњих десет година.

До открића је дошло приликом контроле пошиљке шећера у праху, који је коришћен за прикривање дроге. На снимцима које је полиција објавила у уторак виде се службеници који прегледају пакете уз помоћ паса обучених за откривање наркотика.

Предсједник пратио акцију

Акцију је пратио и предсједник Де ла Еспријела, који је резултате операције представио као значајан успјех у борби против организованог криминала.

Он је истакао да је национална полиција задала историјски ударац нарко-тероризму.

Према његовим ријечима, дрога је била намијењена купцима у Холандији. Операција је спроведена у сарадњи са америчком Агенцијом за борбу против дрога (ДЕА).

Процијењена вриједност заплијењеног кокаина значајно се разликује у зависности од тржишта. У Колумбији је процијењена на 43 милијарде пезоса, односно око 13,5 милиона долара, док би на тржишту Холандије премашила 200 милиона долара.

„Са улица смо уклонили 75 милиона доза кокаина“, рекао је Де ла Еспријела.

Одлучан обрачун са криминалом

Предсједник је изнио и податке о досадашњим резултатима активности власти, наводећи да је током првих 75 дана његовог мандата заплијењено укупно 132 тоне кокаина.

„Сви облици насиља хране се трговином дрогом“, поручио је.

Ројтерс наводи да је Де ла Еспријела политички савезник америчког предсједника Доналда Трампа и члан коалиције Штит Америке. У свом политичком дјеловању обећао је одлучан обрачун са криминалом и наоружаним групама.

Велика запљена у Картагени догодила се дан након још једне акције колумбијских снага на мору. Морнарица је тада у Карипском мору пресрела пошиљку са 3,5 тоне кокаина, а пет особа је ухапшено.

(Аваз)

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Полиција

Холандија

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