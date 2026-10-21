Државна фирма спржила милионе: Без иједног папира потрошили 9,5 милиона КМ, а 60 радника запослили без конкурса

Аутор:АТВ редакција
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Технички ремонтни завод Хаџићи успио је постићи импресиван пословни подвиг – акумулирали су више од седам милиона КМ чистог губитка, потпуно "појели" сопствени капитал и натукли дугове од 21,3 милиона КМ, што им је експресно донијело заслужену црну значку и негативно мишљење федералних ревизора.
Док радницима дугују милионе за доприносе, а државу моле за отплату дугова на рате, у ТРЗ Хаџићи су патентирали нови модел пословања, спискати 9,45 милиона КМ на набавке без иједног јединог папира и доказа гдје је новац стварно завршио.
Без иједног конкурса и јавног огласа "угурали" су 60 радника, на сумњиве уговоре о дјелу "скршили" још 730.000 КМ, док се у позадини ваљају милионски судски спорови и фантомске залихе које нико, па ни пописна комисија, не може пронаћи у стварном свијету.
Међутим, прави шоу настаје у сектору набавки, гдје је ТРЗ Хаџићи спискао невјероватних 9,45 милиона КМ без икаквог плана набавки, извјештаја или базичне документације, доказавши да се милионски уговори и ЦНЦ машине у јавном сектору ФБиХ најбоље купују по систему "вјерујте нам на ријеч".
Акумулирани губитак премашио је седам милиона КМ, капитал је негативан, а обавезе 21,3 милиона КМ, пише Фактор.
За набавке вриједне 9,45 милиона КМ нису осигуране одговарајуће евиденције и документација, док је 60 радника запослено без јавног огласа. На уговоре о дјелу потрошено је више од 730.000 КМ.
Технички ремонтни завод Хаџићи д.д., компанија у којој Федерација Босне и Херцеговине има 51 одсто власништва, добила је негативно мишљење Уреда за ревизију институција у ФБиХ на финансијске извјештаје за 2025. годину, али и на усклађеност пословања са законима и другим прописима.
Ревизори су утврдили озбиљне проблеме у финансијском пословању, запошљавању, набавкама, управљању ризицима и интерним контролама, због којих није било могуће потврдити да финансијски извјештаји реално приказују стање компаније.
ТРЗ Хаџићи је 2025. годину завршио с нето губитком од 1.645.124 КМ, након што је годину раније губитак износио 2.272.051 КМ.
Укупни акумулирани губитак достигао је 7.056.007 КМ, док је капитал постао негативан и износио минус 894.043 КМ.
Компанија је исказала укупне обавезе од 21,3 милиона КМ, од чега се 13,95 милиона КМ односи на краткорочне обавезе.
Коефицијент текуће ликвидности износио је 0,7, што, према ревизорима, указује на то да Друштво није у могућности правовремено измиривати доспјеле обавезе из краткорочне имовине.
Међу највећим проблемима су дуговања према добављачима, запосленима и држави. Обавезе према добављачима износиле су готово 6 милиона КМ, а само 187.055 КМ није било доспјело за плаћање на крају године. Преостале обавезе нису измирене у уговореним роковима.
Друштво има и 4,6 милиона КМ обавеза по основу плаћа, накнада и осталих примања запослених. У том износу су 1,84 милиона КМ неплаћених доприноса за ПИО, 1,25 милиона КМ доприноса за здравствено осигурање те 655.228 КМ обавеза за нето плате.
ТРЗ Хаџићи је с Порезном управом ФБиХ закључио споразум о отплати дуга по основу јавних прихода у 60 рата. Укупан дуг према том споразуму износио је 5,91 милион КМ, укључујући главницу, трошкове принудне наплате и камате. Мјесечна рата износи 98.522 КМ, а крајњи рок отплате је новембар 2029. године.
Упркос акумулираном губитку већем од основног капитала, ревизори су констатовали да органи управљања нису донијели проведиве мјере за осигурање адекватности капитала и унапређење пословања.
Посебно забрињава начин на који су провођене набавке роба, услуга и радова. ТРЗ Хаџићи за 2025. годину није сачинио ни усвојио план набавки, није имао извјештај о њиховој реализацији, а ревизорима нису предочене евиденције и документација на основу којих би се могли провјерити поступци избора добављача.
Током године остварен је промет с добављачима од 9.457.243 КМ, али ревизори нису могли потврдити да су средства трошена уз осигурање конкурентности, транспарентности, једнаког третмана понуђача и најповољнијих увјета за компанију.
Према наводима руководиоца комерцијалне службе, уобичајена пракса била је прикупљање најмање три понуде, док су се за набавке изнад 5.000 КМ формирале комисије. Међутим, документација којом би се потврдило да су ове процедуре заиста проведене није презентована.
Компанија, такође, није уредила интерне процедуре којима би се дефинисали планирање, одобравање, провођење и контрола набавки. Ревизори су упозорили да због тога није могуће потврдити да је новац трошен транспарентно и економично.
Ревизори су утврдили и неправилности приликом запошљавања. Током 2025. године 60 радника примљено је на одређено вријеме без јавног оглашавања, путем директног упућивања позива службама за запошљавање, што није у складу са Законом о раду, уредбом која регулише пријем у радни однос у јавном сектору ФБиХ и правилником компаније.
Додатно, за ангажман физичких лица путем уговора о дјелу потрошено је 730.638 КМ. Уговори су закључивани током цијеле године, често с истим особама, за послове попут рада механичара, помоћних радника у производњи, монтера, возача и сарадника у финансијама.
Ријеч је о пословима који су већ систематизовани и представљају редовне активности компаније, а не привремене и једнократне задатке за које се закључују уговори о дјелу. Ревизори зато нису могли потврдити оправданост оваквог начина ангажовања.
Проблеми су утврђени и у вредновању имовине. ТРЗ Хаџићи је на крају 2025. године исказао стална средства у вриједности од 8,75 милиона КМ, али није процијенио постоје ли показатељи да је њихова вриједност умањена.
Залихе су исказане у износу од 7,43 милиона КМ, укључујући 3,53 милиона КМ производње у току. За највећи дио недовршене производње, евидентиране још 2024. године, ревизорима није предочена документација која би потврдила основ књижења.
Ни пописна комисија није могла потврдити да су подаци о недовршеној производњи реални и тачни.
Компанија није процијенила ни очекиване кредитне губитке по потраживањима од купаца од 917.750 КМ, иако активности на наплати тих потраживања нису подузете, а исправка њихове вриједности није извршена.
Против ТРЗ-а Хаџићи воде се судски спорови укупне вриједности 3.103.072 КМ, углавном због накнаде штете и тужби запосленика за неисплаћене плате из 2016. године. Од тог износа, за 2.398.681 КМ нису извршена одговарајућа резервисања у финансијским извјештајима, што значи да обавезе могу бити потцијењене, а исказани финансијски резултат прецијењен.
Ревизори су констатовали да компанија нема успостављен одјел интерне ревизије, иако је ријеч о субјекту од јавног интереса. Нису донесени ни бројни интерни акти, међу којима су правилници о интерним контролама, набавкама, планирању и праћењу пословања, кориштењу службених возила и службених телефона.
Није успостављен ни регистар ризика, а Управа није сачинила план интегритета. Уочени су и недостаци у заштити повјерљивих података, јер документи нису правилно класификовани и означени степеном тајности, иако је одговарајући правилник донесен још 2021. године.
Истовремено, компанија је у 2025. години одобрила значајна улагања у производну опрему. Набављене су четири ЦНЦ машине вриједне отприлике 1,06 милиона КМ, док је уговор с компанијом Sobol Q за опрему износио 1,35 милиона КМ.
За финансирање инвестиција и текућих потреба кориштен је и кредит Развојне банке ФБиХ од 5,7 милиона КМ, уз рок отплате од десет година и годишњу камату од 3,9 посто.
Упркос улагањима, финансијски резултат остао је негативан, а ревизори су упозорили да због неправилности у вредновању имовине, залиха, потраживања и судских спорова стварни губитак може бити и већи од исказаног.
ТРЗ Хаџићи је, према ревизорском извјештају, суочен с комбинацијом озбиљних финансијских проблема и слабости у управљању. Ревизори су препоручили успостављање функционалног система интерних контрола, законито запошљавање, уређење набавки, процјену ризика и подузимање конкретних мјера за стабилизацију пословања и очување адекватности капитала.
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