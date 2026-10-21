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Данас се обиљежава Преподобна Пелагија: Ево које важно правило данас морамо да испоштујемо

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21.10.2026 07:29

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Црква
Фото: pexels/Кирилл Абрамов

Српска православна црква (СПЦ) данас, 21. октобра, обиљежава Преподобну Пелагију Палестинску, светитељку чије се име у црквеном предању везује за покајање, одрицање и потпуну промјену живота.

Према житију, Пелагија је живела у Антиохији у 5. вијеку. Била је позната по љепоти и богатству, али је након сусрета са проповеђу епископа Нона одлучила да напусти дотадашњи начин живота и посвети се хришћанској вјери.

Проповед која је промијенила њен живот

Црквено предање наводи да је Пелагија једног дана ушла у цркву у којој је епископ Нон говорио о покајању и одговорности за сопствене поступке. Његове ријечи оставиле су снажан утисак на њу, па је затражила крштење.

Након тога је, према житију, своје богатство раздијелила сиромашнима и отишла у Јерусалим. Тамо се повукла на Маслинску гору, гдје је живјела у молитви, посту и осами.

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Један од необичних детаља њене приче јесте то што је, према предању, живјела под мушким именом Пелагије, представљајући се као монах. Тек након њене смрти, како се наводи у житију, откривено је да је ријеч о жени.

Преподобна Пелагија упокојила се, према црквеној традицији, око 461. године. Њена прича у православљу се памти као примјер покајања и одрицања од ранијег начина живота.

Датум обиљежавања се у православном календару за ову годину одвија сриједом, када се уобичајено пости. Календар за тај дан иначе наводи пост на води, односно храну припремљену без уља.

Ипак, једино исправно би било да се њен дан представи кроз житије и поруку коју оно носи, а то је да човек није заувијек одређен својим ранијим поступцима и може да се одлучи за другачији животни пут, преноси Телеграф.

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Тагови :

светац

Српска православна црква

обичаји

вјера

Преподобна Пелагија

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