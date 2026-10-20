Данас је Срђевдан: Обичаји, вјеровања и молитва коју можете прочитати

Аутор:АТВ редакција
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Православни вјерници данас, 20. октобра, прослављају Свете мученике Сергија и Вакха, познате и као Срђевдан.
Овај празник посвећен је двојици ранохришћанских мученика који су, према црквеном предању, страдали почетком четвртог вијека јер нису жељели да се одрекну хришћанске вјере.
Срђевдан је и крсна слава појединих породица, а његова порука везује се за вјерност, храброст и истрајност у тешким временима.
Према црквеном предању, Сергије и Вакхо били су угледни људи на двору римског цара Максимијана. Иако су уживали царево повјерење, њихов положај се промијенио када се сазнало да су хришћани и да не желе да учествују у паганским обредима.
Због одбијања да се одрекну своје вјере били су изложени понижењима и мучењима. Вакхо је страдао први, док је Сергије касније погубљен мачем. У православној традицији остали су упамћени као примјер оданости вјери и пријатељства које није прекинуто ни пред највећим искушењима.
Срђевдан се у породицама које га прослављају обиљежава као крсна слава, уз молитву, свијећу, славски колач и жито, у складу са породичним и црквеним обичајима.
За овај празник не постоји општеприхваћен посебан народни обичај који би важио у свим крајевима. Зато је важно разликовати црквено предање од локалних вјеровања која су се преносила с кољена на кољено.
- Симбол вјерности и храбрости – Свети Сергије и Вакхо поштују се због истрајности у вјери упркос пријетњама и мучењу.
- Крсна слава – породице које славе Срђевдан обиљежавају га молитвом и окупљањем ближњих, уз славске обреде.
- Пост на дан празника – према православном календару, 20. октобар 2026. године није посни дан.
У православном богослужењу постоји тропар посвећен овим светитељима, а вјерници им се могу обратити молитвом за духовну снагу, истрајност и помоћ у искушењима.
Ево једне кратке молитве коју можете прочитати код куће. Ово је молитва састављена за ову прилику, а не дословни црквени текст:
Свети мученици Сергије и Вакхо, ви који сте остали вјерни Христу и у најтежим искушењима, молите Господа за нас.
Помозите нам да сачувамо вјеру, мир у срцу и љубав према ближњима. Дајте нам снаге да истрајемо у добру, да праштамо, чинимо праведна дјела и не губимо наду у тешким тренуцима.
Молите Господа да нас сачува од зла и упути на пут истине, мира и спасења.
Амин.
Срђевдан подсјећа да истинска снага није само у положају, богатству или моћи, већ и у способности човјека да остане досљедан својим увјерењима, да не напусти ближње и да сачува доброту чак и када се суочи са тешкоћама.
За вјернике је ово прилика за молитву, захвалност и сјећање на значај вјере, повјерења и међусобне подршке.
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