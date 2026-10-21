Киша и пљускови данас у БиХ, најобилније падавине у Херцеговини уз јак југо

Аутор:АТВ редакција
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У Босни и Херцеговини данас се очекује постепено наоблачење са југа, које ће донијети кишу и пљускове, а најобилније падавине очекују се у Херцеговини, прогноза је Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ).
Вјетар ће бити умјерен, јужног и југоисточног смјера, а повремено се очекују и јаки удари југа.
Најнижа јутарња температура ваздуха биће углавном између 6 и 11 степени, на југу до 15 степени Целзијусових. Највиша дневна температура кретаће се од 17 до 23 степена, а на сјевероистоку Босне могуће су и нешто више температуре.
У Сарајеву се очекује претежно облачно вријеме, а од средине дана повремено је могућа киша. Јутарња температура биће око осам, а дневна око 19 степени.
Према прогнози ФХМЗ-а за градове, киша се очекује и у четвртак, уз осјетно ниже дневне температуре, од 10 степени у Бихаћу и Бањалуци до 17 степени у Мостару и Требињу.
У петак се очекује разведравање, али и хладно јутро. Јутарње температуре кретаће се од једног степена у Бугојну до четири степена у Тузли, док ће на југу земље бити око 10 степени Целзијусових.
(Кликс)
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