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Киша и пљускови данас у БиХ, најобилније падавине у Херцеговини уз јак југо

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21.10.2026 06:52

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Киша и пљускови данас у БиХ, најобилније падавине у Херцеговини уз јак југо
Фото: Printscreen, Envato/wirestock

У Босни и Херцеговини данас се очекује постепено наоблачење са југа, које ће донијети кишу и пљускове, а најобилније падавине очекују се у Херцеговини, прогноза је Федералног хидрометеоролошког завода (ФХМЗ).

Вјетар ће бити умјерен, јужног и југоисточног смјера, а повремено се очекују и јаки удари југа.

Најнижа јутарња температура ваздуха биће углавном између 6 и 11 степени, на југу до 15 степени Целзијусових. Највиша дневна температура кретаће се од 17 до 23 степена, а на сјевероистоку Босне могуће су и нешто више температуре.

Вријеме у Сарајеву

У Сарајеву се очекује претежно облачно вријеме, а од средине дана повремено је могућа киша. Јутарња температура биће око осам, а дневна око 19 степени.

Наредних дана

Према прогнози ФХМЗ-а за градове, киша се очекује и у четвртак, уз осјетно ниже дневне температуре, од 10 степени у Бихаћу и Бањалуци до 17 степени у Мостару и Требињу.

У петак се очекује разведравање, али и хладно јутро. Јутарње температуре кретаће се од једног степена у Бугојну до четири степена у Тузли, док ће на југу земље бити око 10 степени Целзијусових.

(Кликс)

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