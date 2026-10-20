Logo

Недим Сладић упозорава: Херцеговини пријете бујичне поплаве

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
20.10.2026 17:17

Коментари:

0
Недим Сладић упозорава: Херцеговини пријете бујичне поплаве

Јака киша, грмљавина и могућност бујичних поплава очекују се у сриједу, 21. октобра, у појединим дијеловима БиХ, упозорио је метеоролог Недим Сладић.

Према његовим прогнозама, највише падавина очекује се на југу Херцеговине, гдје би у кратком временском периоду могле пасти веће количине кише.

Сладић је објаснио да ће атмосфера бити изразито нестабилна, а да временски услови погодују развоју снажних грмљавинских облака и интензивних пљускова.

Како је навео, висинске метеоролошке карте указују на добро развијен циклонални систем, који ће, уз снажна узлазна струјања и велику количину влаге у атмосфери, створити услове за обилне падавине.

Талго воз ЖФБиХ.jpg

БиХ

Истражиоцима су спорна именовања Владе у Жељезницама ФБиХ

Најкритичнији период очекује се у сриједу средином дана, а посебно у послијеподневним часовима.

На удару би се могла наћи подручја јужне Херцеговине, нарочито она уз границу са Хрватском и Црном Гором.

Сладић упозорава да би због велике количине кише која може пасти за кратко вријеме локално могло доћи до бујичних поплава.

Додатни проблем представља могућност да се грмљавински облаци више пута формирају изнад истих подручја, што би довело до нових и обилнијих падавина.

Киша

Друштво

Стижу падавине, биће и вјетра

Веће количине кише прогнозирају се и на планинском подручју Динарида, посебно на потезу Прењ–Вележ–Чабуља–Чврсница, гдје рељеф додатно погодује обилним падавинама.

Побољшање временских прилика прогнозира се током ноћи са сриједе на четвртак.

Сладић је нагласио да су управо овакви временски услови разлог због којег су надлежне хидрометеоролошке службе издале наранџасто упозорење.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Поплаве

Недим Сладић

Временска прогноза

Hercegovina

Коментари (0)

Више из рубрике

Стижу падавине, биће и вјетра

Друштво

Стижу падавине, биће и вјетра

3 ч

0
колач десерт брауни

Друштво

Један састојак може побољшати укус чоколаде у колачима: Ево шта треба да додате у смјесу

3 ч

0
Гугл претраживач претрага интернет

Друштво

Проблеми за кориснике широм Европе: Квар „Гугл клауда“ погодио и банке

3 ч

0
Мркоњић Град

Друштво

Из Кабинета предсједника Српске за дјечије игралиште у Мркоњић Граду 16.000 КМ

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

18

Лепа Брена данас слави рођендан: Ево колико година пуни

18

12

Осигуравајућа друштва у Француској пред великим губицима

18

05

Свијету пријети нови талас поскупљења хране током 2027. године

18

02

Кошарац након одлуке Савјета министара: Велика политичка побједа руководства Српске

17

56

Ћосић: Увредљив натпис на муралу биће уклоњен што прије

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима