Аутор:АТВ редакција
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Јака киша, грмљавина и могућност бујичних поплава очекују се у сриједу, 21. октобра, у појединим дијеловима БиХ, упозорио је метеоролог Недим Сладић.
Према његовим прогнозама, највише падавина очекује се на југу Херцеговине, гдје би у кратком временском периоду могле пасти веће количине кише.
Сладић је објаснио да ће атмосфера бити изразито нестабилна, а да временски услови погодују развоју снажних грмљавинских облака и интензивних пљускова.
Како је навео, висинске метеоролошке карте указују на добро развијен циклонални систем, који ће, уз снажна узлазна струјања и велику количину влаге у атмосфери, створити услове за обилне падавине.
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Најкритичнији период очекује се у сриједу средином дана, а посебно у послијеподневним часовима.
На удару би се могла наћи подручја јужне Херцеговине, нарочито она уз границу са Хрватском и Црном Гором.
Сладић упозорава да би због велике количине кише која може пасти за кратко вријеме локално могло доћи до бујичних поплава.
Додатни проблем представља могућност да се грмљавински облаци више пута формирају изнад истих подручја, што би довело до нових и обилнијих падавина.
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Веће количине кише прогнозирају се и на планинском подручју Динарида, посебно на потезу Прењ–Вележ–Чабуља–Чврсница, гдје рељеф додатно погодује обилним падавинама.
Побољшање временских прилика прогнозира се током ноћи са сриједе на четвртак.
Сладић је нагласио да су управо овакви временски услови разлог због којег су надлежне хидрометеоролошке службе издале наранџасто упозорење.
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