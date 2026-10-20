Проблеми за кориснике широм Европе: Квар „Гугл клауда“ погодио и банке

Аутор:АТВ редакција
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Велики прекид рада услуга сервиса "Гугл клауд" у Британији изазвао је широко распрострањене техничке поремећаје широм Европе, што је утицало на банкарске кориснике и друге онлајн услуге, саопштили су "Гугл" и погођени корисници.
Погођена је инфраструктура у регији Лондона, а посљедице се осјећају по кориснике изван граница Велике Британије. Прекид је утицао на дигитална плаћања и услуге пословања код финансијских провајдера, укључујући дигиталне банке Револут и ИНГ.
Корисници у неколико европских земаља жалили су се на привремена ограничења приступа апликацијама и трансакцијама.
Бројне друге веб странице и пословне апликације које се ослањају на "Гугл клауд" инфраструктуру такође су имале проблема, пренијела је агенција ДПА.
"Гугл" је на својим страницама о статусу потврдио да постоје техничке потешкоће и да хитно ради на отклањању квара.
Саопштено је да се још анализирају пуни обим међународне штете и узрок прекида рада у зони лондонског центра за податке, преноси Срна.
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