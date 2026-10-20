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Проблеми за кориснике широм Европе: Квар „Гугл клауда“ погодио и банке

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20.10.2026 14:29

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Гугл претраживач претрага интернет
Фото: Pexel/Allen Boguslavsky

Велики прекид рада услуга сервиса "Гугл клауд" у Британији изазвао је широко распрострањене техничке поремећаје широм Европе, што је утицало на банкарске кориснике и друге онлајн услуге, саопштили су "Гугл" и погођени корисници.

Погођена је инфраструктура у регији Лондона, а посљедице се осјећају по кориснике изван граница Велике Британије. Прекид је утицао на дигитална плаћања и услуге пословања код финансијских провајдера, укључујући дигиталне банке Револут и ИНГ.

Корисници у неколико европских земаља жалили су се на привремена ограничења приступа апликацијама и трансакцијама.

Бројне друге веб странице и пословне апликације које се ослањају на "Гугл клауд" инфраструктуру такође су имале проблема, пренијела је агенција ДПА.

"Гугл" је на својим страницама о статусу потврдио да постоје техничке потешкоће и да хитно ради на отклањању квара.

Саопштено је да се још анализирају пуни обим међународне штете и узрок прекида рада у зони лондонског центра за податке, преноси Срна.

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Тагови :

Гугл

Велика Британија

онлајн банкарство

Лондон

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