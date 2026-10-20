Радијатор хладан при дну? Ево како вам алуминијумска фолија може помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Ако је један дио радијатора врео, док други остаје хладан, просторија ће се спорије загријавати, а потрошња енергије може бити већа. Мјесто на којем је радијатор хладан често открива шта није у реду.
Многи при првом проблему посегну за кључем за одзрачивање, али ваздух није једини узрок слабог гријања. Наслаге у систему, лоша циркулација воде, затворен вентил или неодговарајући притисак такође могу бити одговорни.
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Ако је горњи дио радијатора хладан, а доњи топао, у њему се вјероватно накупио ваздух који спрјечава топлу воду да испуни цијелу површину. У том случају одзрачивање може да помогне.
Када је радијатор топао горе, али хладан при дну, проблем чешће указује на наслаге муља, рђе и нечистоћа које ометају проток воде. Одзрачивање тада највјероватније неће бити довољно, већ може бити потребно стручно испирање система.
Ако је хладан цијели радијатор, треба провјерити да ли су вентили отворени и да ли остали радијатори у стану нормално раде. Код етажног гријања узрок може бити и недовољан притисак у систему, док се код централног гријања треба обратити надлежној служби или управнику зграде.
Прије почетка искључите гријање и сачекајте да се систем смири. Испод вентила поставите посуду или крпу, а затим га одговарајућим кључем лагано отворите.
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Најприје би требало да се чује шиштање ваздуха. Када умјесто ваздуха почне да излази равномјеран млаз воде, затворите вентил без прејаког затезања.
Код етажног гријања након тога провјерите притисак на котлу и, ако је потребно, допуните систем према упутству произвођача. Ако нисте сигурни који вентил треба отворити, боље је позвати стручну особу како не бисте изазвали цурење или оштетили инсталације.
Рефлектујући панел постављен иза радијатора може да смањи губитак топлоте кроз хладан спољашњи зид и дио топлоте врати ка просторији. Највише смисла има у слабо изолованим објектима, посебно када се радијатор налази на спољашњем зиду.
Обична кухињска фолија може пружити скроман ефекат, али не треба очекивати да ће сама подићи температуру у стану за неколико степени. Ефикасније и безбједније рјешење је намјенски рефлектујући панел, правилно постављен тако да не додирује врели радијатор и не омета циркулацију ваздуха.
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Фолија неће ријешити запушење, ваздух у инсталацијама нити слаб доток топле воде. Ако радијатор и послије провјере вентила и одзрачивања остане неравномјерно загријан, вријеме је за преглед мајстора.
(Блиц)
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