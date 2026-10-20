Рачуни за струју не морају да буду високи: 3 једноставне промјене које штеде новац

Аутор:АТВ редакција
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Рачуни за струју, гријање и топлу воду представљају значајан дио кућног буџета, али постоје начини да се потрошња смањи без великих одрицања.
Притом, није увијек потребно одмах улагати у скупо реновирање или замјену комплетне столарије.
Неке промјене односе се на начин коришћења енергије, док друге подразумијевају мања улагања у стан, пише Каматица.
Њихов ефекат зависи од стања објекта, врсте гријања, навика укућана и почетне потрошње.
Три области на које посебно вриједи обратити пажњу јесу губитак топлоте кроз прозоре и врата, регулација гријања и потрошња топле воде. Када се ове ствари добро организују, могуће је смањити непотребну потрошњу током различитих годишњих доба.
Стан може да губи топлоту кроз лоше заптивене прозоре, врата и спојеве око столарије. Због тога просторија може да буде хладна чак и када гријање ради, док укућани често појачавају температуру како би надокнадили непријатност.
Први корак је да провјерите да ли око прозора и врата постоји промаја. Обратите пажњу на оштећене гумене заптивке, зазоре и мјеста на којима се осјећа струјање хладног ваздуха.
Ако је проблем у истрошеним заптивкама, њихова замјена може бити једноставнија и јефтинија од куповине нових прозора. Дебље завјесе такође могу да помогну да се просторија током хладних ноћи спорије хлади, али не треба да прекривају радијаторе и ометају циркулацију топлоте.
Током сунчаних зимских дана корисно је подићи завјесе и искористити природну топлоту, док их увече треба затворити.
Важно је и правилно провјетравање. Умјесто да прозор сатима буде одшкринут током сезоне гријања, просторију је обично боље кратко и интензивно провјетрити, а затим затворити прозор.
Тако се мијења ваздух без непотребног дуготрајног хлађења зидова и намјештаја. Ако су прозори веома стари или постоји влага око њих, само постављање заптивки можда неће ријешити проблем. У том случају вриједи размотрити стручну процјену столарије и изолације.
Гријање је једна од најважнијих ставки у зимском кућном буџету, али начин на који се користи може знатно да утиче на потрошњу. Ако се стан загријава више него што је укућанима потребно, енергија се троши без одговарајуће користи.
Зато је важно да се температура прилагоди намјени просторије и времену које укућани проводе у њој.
Термостатски вентили на радијаторима могу да помогну у регулацији температуре по просторијама, док собни термостат може да управља радом компатибилног система гријања. Прије куповине треба провјерити да ли су уређаји одговарајући за постојећи систем.
Није потребно да све просторије буду једнако топле. У дневној соби, у којој породица проводи већи дио дана, може се одржавати пријатна температура, док се у мање коришћеним просторијама гријање може прилагодити њиховој намјени. Ипак, не треба превише расхлађивати просторије у којима постоји ризик од влаге или смрзавања инсталација.
Важно је и да радијатори буду слободни. Ако их заклањају велике завјесе, намјештај или украсне облоге, топлота се може теже ширити по просторији.
Код централног гријања могућности регулације зависе од начина обрачуна и инсталација у згради. Зато прије већих промјена треба провјерити шта је технички могуће и како би се промјена одразила на рачун.
Топла вода је још једна ставка на којој се потрошња може смањити током цијеле године. Када се вода загријава електричним бојлером, свако непотребно загријавање може повећати потрошњу струје.
Први корак је да провјерите да ли бојлер одговара потребама домаћинства и да ли је термостат правилно подешен према упутству произвођача.
Нема потребе да бојлер буде подешен на вишу температуру него што је потребно, али температуру не треба произвољно спуштати испод безбједних препорука за конкретан уређај и начин коришћења воде.
Редовно одржавање бојлера такође је важно. Наслаге каменца и технички проблеми могу да утичу на његов рад, па преглед и чишћење треба препустити квалификованом сервисеру када је то потребно.
У свакодневној употреби разлику могу да направе и краће туширање, затварање славине док се вода не користи и поправљање славина које капљу.
Ако домаћинство има машину за прање судова или веша, уређаје је корисно користити у складу са упутством и одговарајућим програмима, уз пуно пуњење када је то предвиђено.
Ипак, не треба користити ниже температуре или програме који нису прикладни за врсту веша, посуђа или хигијенске захтјеве. Када се мале навике промијене, непотребна потрошња може да се смањи без великог утицаја на свакодневну удобност.
Најбољи начин је да пратите потрошњу и рачуне прије и након промјена. Ако је могуће, упоредите потрошњу у сличним временским условима и за приближно исти период.
Код електричне енергије пратите потрошене киловат-сате, а не само коначни износ рачуна, јер на њега могу да утичу тарифе, накнаде и друге ставке. Код гријања узмите у обзир спољашњу температуру, дужину сезоне гријања и начин обрачуна.
Такође је корисно да промјене уводите једну по једну. Ако истовремено промијените начин гријања, заптивање прозора и коришћење бојлера, теже ћете утврдити која је промјена донијела највећу разлику.
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