У реализацији 1.054 уговора о закупу и 68 о концесији

Аутор:АТВ редакција
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Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске тренутно прати реализацију 1.054 уговора о закупу за кориштење 10.454 хектара пољопривредног земљишта, као и 68 уговора о концесији за кориштење 12.470 хектара, речено је Срни у овом министарству.
Прикупљена средства по основу плаћене закупнине и концесионе накнаде на годишњем нивоу износе 2.230.000 КМ.
У посљедњих годину дана закључена су четири уговора о концесији на подручју Градишке и додијељена 703 хектара пољопривредног земљишта, а измијењено је пет уговора у смислу изузимања одређених површина и продужетка рока концесије.
"Министарство је у протеклој години донијело више од 50 рјешења којима се дају сагласности за закључење или измјену уговора о закупу. Поступак додјеле у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске спроводе јединице локалне самоуправе, уз сагласност Министарства", појаснили су у овом ресору.
Одјељење за управљање пољопривредним земљиштем при Министарству урадило је Програм крчења запуштеног пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, којим су идентификоване запуштене површине у 18 локалних самоуправа и предложене мјере.
Право на подстицаје за крчење запуштеног пољопривредног земљишта у својини Републике Српске имају породична пољопривредна газдинства, чији је носилац или члан старости до 40 година, закључио уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини Српске до 31. октобра текуће године.
Висина подстицаја по хектару искрченог земљишта износи до 3.000 КМ за земљиште обрасло ниским растињем и коровским биљем, до 6.000 КМ за земљиште обрасло ниским и високим дрвенастим растињем, а до 10.000 КМ за земљиште обрасло високим дрвенастим растињем.
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