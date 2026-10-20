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МУП Српске обавио 100. медицински транспорт

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20.10.2026 09:23

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Дјевојчица (12) пребачена је јуче, 19. октобра, из Требиња у Бањалуку чиме су припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске обавили 100. медицински ваздушни транспорт.
Фото: МUP Republike Srpske

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су јуче медицински ваздушни транспорт дванаестогодишњедјевојчице из Требиња у Бањалуку.

Пацијенткиња је превезена из болнице „Свети архиђакон Стефан – 9. јануар“ ради даљег лијечења у Универзитетско- клинички центар Републике Српске у Бањој Луци.

Ово је 100. медицински ваздушни транспорт који су припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске реализовали од почетка ове године, поручили су из МУП-а.

"Медицински ваздушни транспорт представља важан вид подршке здравственом систему, омогућавајући брз и ефикасан превоз пацијената до здравствених установа ради пружања неопходне медицинске помоћи", поручили су из МУП-а.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Хеликоптер

Хеликоптерски сервис Републике Српске

транспортована пацијенткиња

Требиње

Бања Лука

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