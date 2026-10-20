МУП Српске обавио 100. медицински транспорт

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске извршили су јуче медицински ваздушни транспорт дванаестогодишњедјевојчице из Требиња у Бањалуку.
Пацијенткиња је превезена из болнице „Свети архиђакон Стефан – 9. јануар“ ради даљег лијечења у Универзитетско- клинички центар Републике Српске у Бањој Луци.
Ово је 100. медицински ваздушни транспорт који су припадници Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске реализовали од почетка ове године, поручили су из МУП-а.
"Медицински ваздушни транспорт представља важан вид подршке здравственом систему, омогућавајући брз и ефикасан превоз пацијената до здравствених установа ради пружања неопходне медицинске помоћи", поручили су из МУП-а.
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