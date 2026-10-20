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Састанак о обиљежавању 35 година рада Народне скупштине Српске

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20.10.2026 07:26

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Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТВ

У Бањалуци ће данас бити одржан састанак организационог одбора за обиљежавање 35 година постојања и рада Народне скупштине Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске, највиши уставни и законодавни орган у структури власти Српске и централна институција парламентарног уређења Републике Српске, основана је 24. октобра 1991. године као Скупштина српског народа у БиХ.

Одлуку о томе донијели су посланици изабрани на изборима у јесен 1990. године.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Састанак

Годишњица

Бања Лука

Република Српска

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