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Ђокић за АТВ: Имали смо агронома на челу термоелектране, политичка кадровања довела су до проблема

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19.10.2026 20:31

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Ђокић за АТВ: Имали смо агронома на челу термоелектране, политичка кадровања довела су до проблема
Фото: ATV

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић изјавио је за АТВ да је у кадровској политици зависних предузећа Електропривреде Српске било погрешних одлука, на које су утицали и политички интереси.

Говорећи о проблемима у Руднику и термоелектрани Угљевик, Ђокић је као један од примјера навео раније именовање агронома на чело термоелектране.

"Мислим да је било промашаја у кадровској политици у оквиру зависних предузећа усљед политичких утицаја. Ви знате да је систем власти заснован на коалиционом споразуму, да они предлажу кадрове за одређене позиције. У једном периоду у Угљевику смо на челу термоелектране имали агронома“, рекао је Ђокић.

Он је нагласио да о том човјеку има добро лично мишљење, али да није био стручан за функцију коју је обављао.

"Ја о њему имам лијепо мишљење као човјеку, али као стручњак није могао ни требао да се прихвати да постане директор“, поручио је Ђокић.

Према његовим ријечима, управо у том периоду забиљежено је најмање извршених експропријација, што је касније довело до низа проблема.

"Али зато што је био директор, у том периоду имамо најмање извршених експропријација. Тада је дошло до овог поремећаја који се касније ланчано почео одражавати на настанак других проблема који су довели до тога да имамо застој у рударској производњи“, истакао је министар.

Ђокић је додао да то није једини проблем у електроенергетском систему Српске.

Говорећи о одговорности, навео је да јавна предузећа имају своје органе управљања, од надзорних одбора до директора, чије су надлежности законски дефинисане.

Оцијенио је и да надзорни одбори у ранијем периоду нису у довољној мјери контролисали рад управа предузећа, већ су, како је навео, више били у функцији безусловне подршке њиховим захтјевима.

Додик најавио смјене

Претходно је предсједник СНСД-а Милорад Додик најавио значајне промјене у функционисању институција и јавног сектора Републике Српске, укључујући смјене одговорних за заустављање важних пројеката.

Милорад Додик
Милорад Додик
ATV

Посебно је нагласио да више неће бити толерисано одуговлачење реализације великих инфраструктурних и енергетских пројеката, поготово у ситуацијама када је новац за њихову изградњу већ обезбијеђен.

"Многе ствари не смију више да стоје ни због чега. Гдје се утврди да стоји због директора или групе људи, они морају да оду. Не можемо гледати мјесецима млатарање око имовинских односа да би стајао аутопут, електрана ово или оно. У условима обезбијеђеног новца стално имамо проблем са том причом", поручио је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик најавио велике промјене и смјене

Као један од највећих проблема навео је споро рјешавање имовинско-правних односа, због којих, како каже, годинама може бити блокирана изградња ауто-путева и електрана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Петар Ђокић

РиТЕ Угљевик

Експропријација

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