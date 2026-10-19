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Ево како да провјерите шта вјештачка интелигенција зна о вама

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19.10.2026 20:46

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Вјештачка интелигенција (ВИ) је способност рачунарских система и машина да опонашају људске функције попут размишљања, учења, рјешавања проблема и доношења одлука
Фото: pexels/Google DeepMind

Вјештачка интелигенција постала је дио свакодневице, а савремени АИ асистенти све чешће се повезују са електронском поштом, календарима, документима и другим апликацијама како би корисницима олакшали обављање различитих задатака.

Иако такве могућности штеде вријеме, отварају и важно питање заштите приватних података.

У зависности од одобрених дозвола, AИ алати могу имати приступ електронским порукама, фотографијама, документима, контактима и другим личним информацијама.

То, међутим, не значи да свака апликација аутоматски прати активности корисника, већ да обим приступа зависи од њених могућности и датих овлашћења.

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Стручњаци савјетују да редовно провјеравате дозволе апликација у подешавањима телефона, посебно оне које се односе на камеру, микрофон, фотографије и локацију.

Такође, препоручује се провјера налога повезаних са AИ асистентима, као и избјегавање уношења лозинки, банковних података и фотографија личних докумената у разговоре са вјештачком интелигенцијом.

Вјештачка интелигенција може бити изузетно користан помоћник, али је за очување приватности најважније да јој омогућимо приступ само оним подацима који су заиста неопходни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вјештачка интелигенција

технологија

Приватност на интернету

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