У 78. години преминуо глумац из познатог филма

Аутор:АТВ редакција
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Ричард Рил, познат по улози Тома Смиковског у филму "Канцеларијски простор" преминуо је у 78. години, сазнаје ТМЗ.
Пријатељи глумца рекли су за ТМЗ да је преминуо природном смрћу прошлог четвртка у Лос Анђелесу.
Сцена
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Био је цијењени карактерни глумац који је током дуге каријере у Холивуду остварио улоге у више од 400 пројеката.
Ричард је најпознатији по улози у филму "Канцеларијски простор" у којем је играо Тома, менаџера за производе који добија отказ у компанији, преживљава саобраћајну несрећу у којој га возач удара и бјежи са мјеста несреће, а затим добија огромну новчану одштету која му мијења живот.
Имао је много незаборавних сцена и реплика, а стекао је и култни статус међу обожаваоцима филма, преноси ТМЗ.
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Посљедњи пут је за ТМЗ говорио 2018. године у Лос Анђелесу, непосредно након што се вратио са снимања празничног филма за телевизијску мрежу Лифетиме, "A Very Nutty Christmas", у којем је глумио заједно са Мелисом Џоан Харт.
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