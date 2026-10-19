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У 78. години преминуо глумац из познатог филма

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19.10.2026 20:29

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У 78. години преминуо глумац из познатог филма
Фото: Pixabay

Ричард Рил, познат по улози Тома Смиковског у филму "Канцеларијски простор" преминуо је у 78. години, сазнаје ТМЗ.

Пријатељи глумца рекли су за ТМЗ да је преминуо природном смрћу прошлог четвртка у Лос Анђелесу.

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Био је цијењени карактерни глумац који је током дуге каријере у Холивуду остварио улоге у више од 400 пројеката.

Ричард је најпознатији по улози у филму "Канцеларијски простор" у којем је играо Тома, менаџера за производе који добија отказ у компанији, преживљава саобраћајну несрећу у којој га возач удара и бјежи са мјеста несреће, а затим добија огромну новчану одштету која му мијења живот.

Имао је много незаборавних сцена и реплика, а стекао је и култни статус међу обожаваоцима филма, преноси ТМЗ.

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Посљедњи пут је за ТМЗ говорио 2018. године у Лос Анђелесу, непосредно након што се вратио са снимања празничног филма за телевизијску мрежу Лифетиме, "A Very Nutty Christmas", у којем је глумио заједно са Мелисом Џоан Харт.

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Тагови :

глумац

преминуо Ричард Рил

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