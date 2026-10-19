Драматичан преокрет времена: Циклон доноси обилне кише и снијег

Аутор:АТВ редакција
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Након периода изражене суше, дијелове Европе очекује промјена временских прилика. Циклон из Италије могао би средином седмице донијети обилне падавине у Аустрију, а у појединим подручјима Алпа локално би могло пасти и до 150 литара кише по квадратном метру. У вишим планинским предјелима могућ је и снијег.
Према прогнози метеоролошког портала „Tauernwetter.at“, највише падавина очекује се у сриједу, 21. октобра, и четвртак, 22. октобра. Иако се тренутно не очекују велике поплаве, локалне бујице и одрони не могу се у потпуности искључити.
Чак 190 метеоролошких прорачуна најављује кишу
Све је извјесније да ће југ Аустрије средином седмице захватити падавине. Пет различитих метеоролошких модела, кроз укупно 190 прорачуна, указује на могућност кише у периоду од сриједе у подне до четвртка ујутру.
Према анализи портала „Tauernwetter.at“, ниједан од тих прорачуна не предвиђа суво вријеме за подручја Источног Тирола и Горње Корушке.
Узрок промјене налази се изнад Средоземног мора. Подручје високог ваздушног притиска, које је Аустрији од краја септембра доносило углавном суво вријеме, постепено слаби.
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Истовремено, хладнији ваздух са сјевера продире према Средоземљу, што би могло довести до формирања циклона изнад сјеверне Италије или Ђеновског залива.
Овај такозвани италијански циклон могао би донијети влажан ваздух са југа према Алпима. Највише падавина очекује се у подручјима Карнијских Алпа, Караванки и главног алпског гребена.
У овим подручјима очекују се најобилније падавине
Према тренутним прогнозама, највеће количине кише очекују се у Источном Тиролу и Горњој Корушкој.
За Линц и Делах у долини Драве европски метеоролошки ансамбл предвиђа у просјеку између 70 и 80 литара кише по квадратном метру.
Швајцарски модел ICON-CH2-EPS предвиђа између 60 и 115 литара, док модел вјештачке интелигенције AIFS процјењује да би могло пасти између 45 и 55 литара кише по квадратном метру.
Амерички ансамбл предвиђа између 40 и 70 литара, док њемачки модел даје знатно умјеренију прогнозу, са количинама од 30 до 45 литара.
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Поједини прорачуни европског и швајцарског модела за подручје Карнијских Алпа указују на могућност да падне чак између 100 и 150 литара кише по квадратном метру.
Ипак, велике разлике између модела показују да количина падавина још није поуздано утврђена. Чак и мање помјерање циклона могло би значајно утицати на то гдје ће киша бити најинтензивнија.
Према тренутним прогнозама, падавине би требало да почну у сриједу око поднева.
Током поподнева и вечери киша би могла да појача, нарочито на југозападу Аустрије.
У ноћи између сриједе и четвртка, као и током четвртка прије подне, падавине би требало постепено да слабе, најприје на западу земље.
У Клагенфурту се очекују знатно мање количине кише него у подручјима у којима се влажан ваздух задржава уз планинске масиве. Просјечне вриједности метеоролошких модела за овај град крећу се између 15 и 35 литара по квадратном метру.
Киша је могућа и на сјевероистоку Аустрије, али у знатно мањим количинама.
За Беч амерички метеоролошки ансамбл до краја седмице предвиђа у просјеку око 10 литара кише по квадратном метру.
То значи да суша на истоку Аустрије не би била ни приближно у потпуности надокнађена.
Колико су Аустрији потребне падавине показују подаци о количини кише од почетка мјесеца.
На метеоролошкој станици Беч Хое Варте до закључно са 17. октобром измјерено је свега 0,7 литара кише по квадратном метру.
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То значи да је за 17 дана пало тек око један одсто уобичајене количине падавина за цијели октобар.
У Линцу је до тада забиљежено свега 2,9 литара, односно око три одсто просјечне октобарске количине падавина.
И Ајзенштат је током прве половине мјесеца био погођен израженом сушом.
Ситуација је посебно озбиљна на сјеверу и истоку земље. На појединим метеоролошким станицама од почетка године пало је мање од половине уобичајене количине падавина.
Једино је на крајњем западу Аустрије током октобра већ било обилнијих киша.
Поред кише, средином седмице очекује се и осјетније захлађење.
У сриједу би падавине у почетку углавном требало да буду у облику кише, чак и на већим надморским висинама.
На висини од око 1.500 метара очекују се температуре између седам и девет степени Целзијуса.
Међутим, током ноћи између сриједе и четвртка у Аустрију би требало да продре хладнији ваздух.
Због тога би се граница снијежних падавина на југозападу могла спустити до средњих планинских предјела, па чак и до појединих виших долина.
Пред крај падавина у тим областима могући су сусњежица и снијег.
Још није познато да ли ће захлађење бити довољно снажно да донесе прве израженије зимске услове.
Пресудно ће бити вријеме доласка хладног ваздуха и трајање падавина након захлађења.
У нижим подручјима, попут Делаха у долини Драве, који се налази на око 610 метара надморске висине, и даље се очекује киша.
Упркос могућим обилним падавинама, актуелни метеоролошки прорачуни за сада не указују на велики ризик од значајнијег пораста водостаја и поплава.
Такође, тренутно нема назнака да би могло доћи до већих бујичних токова блата и камења.
Ипак, локалне бујице и одрони изазвани италијанским циклоном не могу се у потпуности искључити све до непосредно пред долазак падавина.
Даљи развој ситуације у великој мјери зависиће од тога гдје ће се циклон заиста формирати и колико ће кише пасти у кратком временском периоду.
Још се не може поуздано рећи да ли ће италијански циклон означити почетак трајније промјене временских прилика.
Поједини метеоролошки прорачуни указују на повећану вјероватноћу падавина и током посљедњих седам до осам дана октобра.
Према тим прогнозама, између 25. и 30. октобра изнад Средоземног мора могао би да се формира још један циклон.
Међутим, за конкретнију прогнозу још је прерано.
За сада је извјесно да расту изгледи да ће југ Аустрије средином седмице коначно добити обилније падавине након изузетно сушног октобра, преноси Хојте.
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