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Стабс: Алкараз имитирао Ђоковића па се повриједио

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19.10.2026 18:41

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Карлос Алкараз враћа ударац Тејлору Фрицу из тима Ворлд током меча на тениском турниру у Лондону у суботу, 26. септембра 2026.
Фото: AP Photo/Maja Smiejkowska / Tanjug

Рене Стабс, бивша аустралијска тенисерка, а данас водитељка популарног подкаста изнијела је до сада најчуднију теорију која се тиче повреде Карлоса Алкараза. Стабс, која је позната и по томе што је тренирала Серену Вилијамс изнијела је тврдњу која је изазвала бројне полемике.

"Имам своје мишљење о Карлосовом проблему и не мислим да је све тако једноставно као што на први поглед изгледа“, рекла је она.

Алкараз је уништио зглоб имитирајући Ђоковића

Шпански тенисер био је ван терена скоро пет мјесеци, од турнира у Барселони до УС Опена. Зглоб му је задавао безброј проблема, а Рене сматра да је узрок повезан са једноставним покушајем опонашања једног од најбољих тниесра свих времена

"Карлос је покушавао да сервира као Ђоковић. Толико је напорно тренирао како би га копирао да је на крају уништио сопствени зглоб", закључила је она.

"Сервиси Карлоса и Нолета готово су идентични. Имају веома флуидно кретање тијела које је прелијепо за гледање, али проблем са Карлосом, који се одувијек дивио сервису свог колеге, јесте у томе што се толико трудио да га имитира да се на крају повриједио.

Стратегија коју би Алкараз требало да примјени према мишљењу Рене Стабс

Бивша тренерка Серене Вилијамс сматра да је Алкараз направио грешку.

"Таква промјена начина на који користи зглоб приликом сервиса очигледно му је створила проблеме. Користио је тај мали покрет надоле, попут Новаковог, који је нарушио његову покретљивост. Мислим да су те промјене и прилагођавања оставиле посљедице на његов зглоб".

"Нажалост, мислим да ће се и у будућности суочавати са проблемима. О томе сам говорила још на УС Опену, када је играо микс-дубл са Сереном Вилијамс. Његов сервис није имао уобичајену снагу, а разлог је управо проблем са зглобом. Карлос мора да унапреди свој сервис. То ће бити кључно ако жели да изврши притисак на Јаника Синера", закључила је Стабс.

(Телеграф)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Карлос Алкараз

тенис

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