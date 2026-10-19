Ђоковић испао из Топ 10, али трка за Торино је важнија – Новак испод црте, остало још пет мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић овог понедјељка налази се на 12. мјесту АТП листе, што је пад за четири позиције у односу на претходну седмицу. Ипак, српски тенисер је и даље у игри за пласман на Завршни турнир у Торину.
На најновијој ранг-листи Новак Ђоковић заузима 12. позицију са 3.090 бодова, што је 390 мање него на претходној листи, након елиминације у другом колу мастерса у Шангају.
Због тога је Ђоковић пао са осмог мјеста, а испред њега су сада Алекс де Минор, Франсес Тијафо, Артур Фис и Рафаел Ходар, који заузимају позиције од осме до 11.
То значи да је Ђоковић поново испао из друштва Топ 10, у којем је током каријере провео укупно 961 седмицу, седам мање од рекордера Роџера Федерера, који је у најбољих десет био 968 седмица.
Иако ће тај рекорд морати да сачека, Новак се у финишу 2026. године фокусира на то да избори пласман на Завршни турнир у Торину.
У АТП трци Ђоковић се тренутно налази на 11. мјесту, мада је у реалним околностима то ипак за једну позицију бољи пласман, имајући у виду да је Јаник Синер завршио сезону и да неће играти пред домаћом публиком.
Поред Александера Зверева и Карлоса Алкараса, пласман на Завршни турнир након наступа у Шангају званично је обезбиједио и Бен Шелтон, док је пет преосталих мјеста и даље отворено.
Ситуација у АТП трци тренутно изгледа овако:
4. Флавио Коболи – 3.540 бодова
5. Данил Медведев – 3.420
6. Франсес Тијафо – 3.380
7. Артур Фис – 3.325
8. Рафаел Ходар – 3.159
9. Алекс де Минор – 2.880
10. Новак Ђоковић – 2.840
11. Томи Пол – 2.585
Ђоковић тренутно заостаје 319 бодова за Ходаром, који се налази на осмој позицији, посљедњој која води у Торино.
Новак ће играти наредне седмице у Базелу, што првобитно није било планирано, а на том турниру може да освоји највише 500 бодова.
Након тога на програму је и посљедњи мастерс сезоне у Паризу, послије којег ће званично бити познати сви учесници Завршног турнира.
Када је ријеч о самој АТП листи, Јаник Синер и даље је на првом мјесту са 10.950 бодова, док је Александер Зверев други са 10.070 бодова.
Ипак, Нијемац би ускоро и званично могао да га претекне на врху листе.
Трећи је Карлос Алкараз, а слиједе Бен Шелтон, Данил Медведев, Флавио Коболи и Феликс Оже-Алијасим.
Друштво најбољих десет комплетирају Алекс де Минор, Франсес Тијафо и Артур Фис.
(РТС)
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