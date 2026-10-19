Logo

Ђоковић испао из Топ 10, али трка за Торино је важнија – Новак испод црте, остало још пет мјеста

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 07:47

Коментари:

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Новак Ђоковић овог понедјељка налази се на 12. мјесту АТП листе, што је пад за четири позиције у односу на претходну седмицу. Ипак, српски тенисер је и даље у игри за пласман на Завршни турнир у Торину.

На најновијој ранг-листи Новак Ђоковић заузима 12. позицију са 3.090 бодова, што је 390 мање него на претходној листи, након елиминације у другом колу мастерса у Шангају.

Због тога је Ђоковић пао са осмог мјеста, а испред њега су сада Алекс де Минор, Франсес Тијафо, Артур Фис и Рафаел Ходар, који заузимају позиције од осме до 11.

То значи да је Ђоковић поново испао из друштва Топ 10, у којем је током каријере провео укупно 961 седмицу, седам мање од рекордера Роџера Федерера, који је у најбољих десет био 968 седмица.

Иако ће тај рекорд морати да сачека, Новак се у финишу 2026. године фокусира на то да избори пласман на Завршни турнир у Торину.

Још пет мјеста остало за Торино

У АТП трци Ђоковић се тренутно налази на 11. мјесту, мада је у реалним околностима то ипак за једну позицију бољи пласман, имајући у виду да је Јаник Синер завршио сезону и да неће играти пред домаћом публиком.

Поред Александера Зверева и Карлоса Алкараса, пласман на Завршни турнир након наступа у Шангају званично је обезбиједио и Бен Шелтон, док је пет преосталих мјеста и даље отворено.

Ситуација у АТП трци тренутно изгледа овако:

4. Флавио Коболи – 3.540 бодова

5. Данил Медведев – 3.420

6. Франсес Тијафо – 3.380

7. Артур Фис – 3.325

8. Рафаел Ходар – 3.159

9. Алекс де Минор – 2.880

10. Новак Ђоковић – 2.840

11. Томи Пол – 2.585

Ђоковић тренутно заостаје 319 бодова за Ходаром, који се налази на осмој позицији, посљедњој која води у Торино.

Новак ће играти наредне седмице у Базелу, што првобитно није било планирано, а на том турниру може да освоји највише 500 бодова.

Након тога на програму је и посљедњи мастерс сезоне у Паризу, послије којег ће званично бити познати сви учесници Завршног турнира.

Нових Топ 10 на АТП листи

Када је ријеч о самој АТП листи, Јаник Синер и даље је на првом мјесту са 10.950 бодова, док је Александер Зверев други са 10.070 бодова.

Ипак, Нијемац би ускоро и званично могао да га претекне на врху листе.

Трећи је Карлос Алкараз, а слиједе Бен Шелтон, Данил Медведев, Флавио Коболи и Феликс Оже-Алијасим.

Друштво најбољих десет комплетирају Алекс де Минор, Франсес Тијафо и Артур Фис.

(РТС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

тенисер

АТП листа

Коментари (0)

Више из рубрике

Шпанац Алехандро Давидович Фокина држи шампионски трофеј након побједе у финалу мушког појединачног такмичења против Шпанца Рафаела Жодара на тениском турниру Шангај Мастерс у Шангају, Кина, у недјељу, 18. октобра 2026. године.

Тенис

Фокина подигао пехар у Шангају и помогао Ђоковићу

16 ч

0
ТК Младост

Тенис

ТК Младост прославио четири деценије успјешног рада

1 д

0
Шок у Шангају: Зверев остао без финала

Тенис

Шок у Шангају: Зверев остао без финала

1 д

0
Новак Ђоковић

Тенис

Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

51

Форензички стручњак довео у питање Епстиново самоубиство, има нових открића

08

48

Калабухов: БиХ способна да се развија без спољног надзора

08

35

Како припремити воћњак за зиму? Ово су најважније ствари које треба урадити

08

35

Само за два дана кажњено 374 пјешака и 496 возача: Правила се и даље масовно крше!

08

30

"Доживјела покушај убиства, држао је заточену" Огласила се другарица: "Онесвјестила се због силине ударца"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима