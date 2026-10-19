Само за два дана кажњено 374 пјешака и 496 возача: Правила се и даље масовно крше!

Аутор:Марија Милановић
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Саобраћајна правила се и даље масовно крше упркос великом броју несрећа са трагичним исходом.
Свједоци смо бројних саобраћајних незгода и несрећа, а у којима су смртно страдали како возачи тако и пјешаци, међутим и поред негативних и забрињавајућих резултата, учесници у саобраћају свакодневно крше саобраћајне прописе.
„Пјешаци су најрањивија категорија у саобраћају. Приликом саобраћајних незгода они су најнезаштићенији. Да би се један живто сачувао, неопходно је у саобраћају обратити пажњу на сваку ситницу. Када је ријеч о безбједности и подизању свијести важно је да дјелује цјелокупно друштво“, рекао је за АТВ Тихомир Тадић, инспектор за безбједност саобраћаја, ПУ Бањалука.
Инспектор Тадић је нагласио да су најчешћи узроци саобраћајних несрећа, а посебно оних са трагичним исходом неконтролисана брзина, непажња возача, али ту је и одговорност пјешака да такође поштују саобраћајну сигнализацију те прелазе на назначеним мјестима сигурним за кретање.
„Један од најчешћих фактора је коришћење мобилних телефона, слушалица, приликом преласка пјешачких прелаза или коловоза уопштено“, рекао је Тадић.
Како Тадић наводи, телефон, слушалице представљају ометајуће факторе у саобраћају, јасно наведене у Закону о безбједности саобраћаја.
„Ми од старта објашњавамо дјеци да се приликом преласка улице погледа лијево и десно, да се ослушне, да се утврди да је возило сигурно стало“, рекао је Тадић.
Поштовање правила је неопходно јер у питању није смо поштовање закона и избјегавање санкција већ заштита како сопственог тако и туђег живота.
„Брзина је кључна у томе да ли ће доћи до незгоде са лакшим, тежим или трагичним исходом“, говори Тадић.
Неопходно је обраћати пажњу, посебно у гужвама, мјестима гдје саобраћају градски аутобуси и већа возила, а гдје се налазе пјешачки прелази.
„Неопходно је да сви учесници буду стрпљиви у саобраћају јер свако мјесто гдје се изводе радови, стварају се гужве, али морамо бити толерантни. Бањалука је један, прије свега административни центра, у њој је регистровано преко 100.000 возила, као град се развија и велики је број возила који њом саобраћа. То све кад се споји, добију се те тренутне гужве и гдје су радови, али надам се да ће у скорије вријеме радови бити завршени и да неће бити гужве“, говори Тадић.
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