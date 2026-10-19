Ове бањалучке улице данас неће имати струје

Аутор:АТВ редакција
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Због радова на електромрежи без струје ће данас бити више бањалучких улица.
"Због радова на електромрежи без струје ће данас од девет до 14 часова бити дијелови улица Вељка Млађеновића, Фрушкогорска, Војвођанска, Др Велимира Човића, Крајишких бригада, Ранка Шипке, Душана Симића и Краља Александра Првог Карађорђевића, као и дио насеља Бистрица", саопштили су из "Електрокрајине".
"Дијелови улица Огњена Прице и Јована Јанчића бр. 4. од девет до 12 часова неће имати струје", истакли су из овог предузећа.
Без електричне енергије остају и дијелови улица Косовке дјевојке бр. 2 и 4, и Симе Миљуша од 9.30 до 12.30 часова.
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