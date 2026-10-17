Блато, прашина и оштећени аутомобили: Улица на Туњицама као орање, Градска управа без одговора

Аутор:Милица Марјановић
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Асфалт нису дочекали, али јесу блато, прашину и оштећене аутомобиле. Обраћања Градској управи, кажу, остала су без резултата. Мјештани стичу утисак да никоме није проблем то што им на оваквом путу страдају точкови. Једино објашњење које су добили јесте да тренутно нису у могућности да изводе радове.
А док се чека да се та могућност стекне, они и даље свакодневно пролазе путем који је све само не проходна улица.
"Кад је блато то је тек тад проблем, јер су све рупе, а кад је киша и хоћете проћи послије кише мотором или скутером и неко да прође, не може да прође бар ја гледам из свог угла јер сам или на мотору или ауту а можете замислити како ће тек бити сад зимски период ако остане овако јер нећете моћи проћи сад не може грм да прође кад снијег сад падне. Отпадају мало блатобрани, шарафи нам се одврћу због рупа фар ми је рецимо спао", рекао је Драгиша Симић, мјештанин.
А да би се видјело у каквим условима мјештани живе и раде, довољно је погледати улицу којом свакодневно пролазе. Умјесто асфалта, рупе и неравнине. Мјештани на санацију чекају 3 мјесеца.
У овој улици послује више фирми, а лоша инфраструктура, кажу, одбија и муштерије. Тако пут који би требало да омогући нормалан приступ пословним објектима постаје препрека и за њихово пословање.
"У питању је посао не само његов већ и Хемофарма, Норепласта и свих фирми, опао је посао из разлога што људи не могу својим превозним средствима ићи по овом терену. Кад је сухо онда не можемо у просторијама остати од прашине а кад падне киша онда је страшно, то су рупе одоше аутомобили, упрљашмо се долазимо ко свиње до града", рекла је Добрила Везмар, мјештанин.
Парцијално крпљење рупа у овој улици нема никаквог смисла, неопходно је скидање старог и полагање новог асфалтног слоја. Тако је деценијама дугоочекивана водоводна мрежа мјештанима Туњица донијела рјешење једног, али отворила нови проблем, ипак са надом да на његово рјешење неће чекати деценију.
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