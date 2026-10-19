Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс

Аутор:Славиша Ђурковић
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Млада тенисерка из Добоја Сара Трипић освојила је БХ Тенис Мастерс у конкуренцији до 14 година, чиме је на најбољи начин завршила сезону на турнирима Тениског савеза БиХ.
Трипићева, која је актуелна првакиња БиХ у конкуренцијама до 14 и до 16 година, до новог трофеја стигла је након побједе над Наталијом Сулавер у финалу резултатом 6:4, 2:6, 6:4.
На путу до титуле домаћа тенисерка одиграла је три меча, а у прва два није изгубила ниједан сет.
У четвртфиналу је била убједљива против Асје Смаке, коју је савладала са 6:1, 6:2, док је у полуфиналу Јовани Јевтић препустила само један гем, славивши резултатом 6:1, 6:0.
Најтежи испит имала је у финалу против Наталије Сулавер, која је, баш као и Трипићева, до борбе за трофеј стигла без изгубљеног сета. Након што је Сара освојила први сет, Сулавер је узвратила у другом, али је добојска тенисерка одлучујући сет ријешила у своју корист и стигла до титуле.
Тенис
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Треће мјесто у конкуренцији јуниорки припало је Јовани Јевтић, која је савладала Ену Табак са 6:4, 6:4. Пета је била Тина Спахић, док је седмо мјесто заузела Сораја Хркаш.
У мушкој конкуренцији титулу је освојио Иса Памук, тенисер клуба Меридијан, који је у финалу био бољи од Матеја Вукића из бањалучке Младости резултатом 6:1, 6:0.
Памук је током три меча на турниру изгубио свега осам гемова, а треће мјесто припало је Виктору Џигумовићу из Добоја, који је савладао Вока Грачанина са 6:7, 6:2, 6:4.
Завршни турнир сезоне Тениског савеза БиХ одигран је 17. и 18. октобра на земљаним теренима Тениског клуба Добој, уз учешће осам јуниора и осам јуниорки.
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