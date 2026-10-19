Почело суђење Кристијану за крвави пир: Бившу и трудницу избо ножем

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Вишем суду у Зрењанину почело је суђење Кристијану П. (37) из Бачког Градишта осумњиченом да је прије годину дана задао више убода ножем у предјелу леђа и врата својој бившој емотивној партнерки Ивони В. (39), те да је потом ножем избо и њену трудну пријатељицу Татјану М. (23), а њеног супруга Дарка Ј. ударио чекићем у главу када је покушао да спаси нападнуте жене.
Осумњичени је у Виши суд у Зрењанину доведен из притвора гдје се налази од хапшења и изнио је своју одбрану. На чему темељи своју одбрану за сада није познато, али је Кристијану П. продужен притвор због постојања сумње да ће ометати поступак утицањем на свједоке те зато што су начин извршења и тежина посљедице кривичног дјела за које се сумњичи довели до узнемирења јавности. Наредно рочиште заказано је за 2. новембар када би требало да буду саслушане оштећене Ивона В. и Татјана М.
Како је "Блиц" раније извјештавао, незапамћен напад у малом мјесту надомак Бечеја догодио се 19. октобра прошле године када је, према ријечима надлежних из Вишег јавног тужилаштва, осумњичени покушао да лиши живота више лица, "тако што је кришом ушао у кућу своје бивше емотивне партнерке, оштећене Ивоне В. и задао јој више убода кухињским ножем у пределу леђа и врата усљед чега је она пала на под, а затим јој је задао више удараца рукама и ногама у предјелу тијела и главе".
Република Српска
Рачуни за домаћинствима остају исти: Нема поскупљења струје
Након напада на Ивону, Кристијан се, како наводи тужилаштво, устремио на Татјану М. која је тада била у седмом мјесецу трудноће, те је, како се сумња, и њој задао више убода кухињским ножем у пределу леђа и врата.
"Осумњичени је затим узео и чекић, пришао оштећеној Ивони која је и даље лежала на поду и замахнуо истим да је удари, али је у том тренутку у собу ушао Татјанин супруг Дарко и покушао да заштити нападнуте жене. Кристијан га је тада ударио чекићем у пре дијелу главу, а оштећени Дарко је уз помоћ дрвеног штапа успио да избије нож из руке осумњиченог, који је након тога побегао са лица мјеста", речено је тада "Блицу".
На тај начин је осумњичени оштећеној Ивони задао тешке тјелесне повреде опасне по живот, а оштећенима Татјани и Дарку лаке тјелесне повреде, те се због тога терети за кривично дјело тешко убиство у покушају.
Како су мјештани Бачког Градишта тада испричали за "Блиц", Кристијану није први пут да буде приведен, а неко вријеме је провео у затвору због напада на своју партнерку.
"Сви знају да је често правио инциденте, ово је мало село и сви се познајемо. Умио је да буде насилан, а има и проблема са дрогом", испричали су познаници нападнутих жена и нападача.
Према њиховим ријечима, срећа је да је Дарко, супруг повријеђене Татјане наишао, јер се плаше да Кристијан ту не би стао.
"Ко зна да ли је то био напад бијеса и да ли је уопште био при себи. Чули смо да је само пука срећа да је Дарко наишао и да није успио и њега теже да повриједи", испричали су у шоку наши саговорници.
Подсјетимо, Татјана и Дарко су пружили уточиште Ивони након што је прекинула везу са осумњиченим Кристијаном и понудили јој да живи у кући коју не користе а у којој се догодио напад. Према тврдњама пријатеља оштећених, испада да су сасвим случајно били те вечери у посјети код Ивоне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму