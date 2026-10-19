Logo

Дошли због буке, па доживјели хорор: Мушкарци претукли полицајку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 15:17

Коментари:

0
шака рука прсти песница
Фото: Pexel/ Kindel Media

На територији општине Ивањица прије неколико дана дошло је до инцидента када су двојица мушкараца напала полицијске службенике који су поступали по пријави буке из једне породичне куће.

Према незваничним информацијама, у кући је била организована приватна прослава, а полицајци који су изашли на терен прво су вербално, а потом и физички нападнути.

У инциденту је теже повријеђена полицајка, која је након напада превезена у Општу болницу у Чачку, гдје је неколико дана била на лијечењу.

"Пацијенткиња је доброг општег стања. Пушта се на даље кућно лијечење", саопштено је из Опште болнице у Чачку.

Због сумње да су у саизвршилаштву починили кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности, ухапшена су двојица мушкараца.

Према незваничним информацијама, они су током саслушања пред надлежним јавним тужиоцем признали дјело које им се ставља на терет, након чега су пуштени да се бране са слободе, преноси Телеграф.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

напад на полицију

Ивањица

Црна хроника

Туча

Србија

Коментари (0)

Прочитајте више

Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

Хроника

Потврђена оптужница против Пољака за паљевину олтара у Међугорју

1 ч

0
Убрали сте гљиве и носите их у Хрватску: Која правила вриједе на граници?

Друштво

Убрали сте гљиве и носите их у Хрватску: Која правила вриједе на граници?

2 ч

0
Полиција у Француској позива резервисте на дужност усљед нестабилне ситуације

Свијет

Полиција у Француској позива резервисте на дужност усљед нестабилне ситуације

2 ч

0
На Борчевом путу

Емисије

На Борчевом путу

2 ч

0

Више из рубрике

Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

Србија

Ово је дјевојка (20) страдала у стравичном удесу: Пријатељи се опраштају од младе учитељице и музичарке

2 ч

0
Најновија, ударна вијест

Србија

У тешком удесу погинула дјевојка (20): Објављене слике са мјеста језиве несреће

5 ч

0
Погинула жена чувеног пјевача Мирка Ћајића

Србија

Погинула жена чувеног пјевача Мирка Ћајића

1 д

3
Полиција Србија

Србија

Хаос у центру Београда: Украјинац напао дијете, а онда тукао полицајца по глави!

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Лавров: Mосква спремна да помогне у рјешавању иранског рата

16

57

Истраживање показало колико треба да траје веза да би брак био савршен

16

56

Хрватски држављани изручени Словенији: Звјерски мучили и задавили пензионера?

16

46

У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

16

46

Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима