Дошли због буке, па доживјели хорор: Мушкарци претукли полицајку

Аутор:АТВ редакција
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На територији општине Ивањица прије неколико дана дошло је до инцидента када су двојица мушкараца напала полицијске службенике који су поступали по пријави буке из једне породичне куће.
Према незваничним информацијама, у кући је била организована приватна прослава, а полицајци који су изашли на терен прво су вербално, а потом и физички нападнути.
У инциденту је теже повријеђена полицајка, која је након напада превезена у Општу болницу у Чачку, гдје је неколико дана била на лијечењу.
"Пацијенткиња је доброг општег стања. Пушта се на даље кућно лијечење", саопштено је из Опште болнице у Чачку.
Због сумње да су у саизвршилаштву починили кривично дјело напад на службено лице у вршењу службене дужности, ухапшена су двојица мушкараца.
Према незваничним информацијама, они су током саслушања пред надлежним јавним тужиоцем признали дјело које им се ставља на терет, након чега су пуштени да се бране са слободе, преноси Телеграф.рс.
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