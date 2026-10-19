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На Борчевом путу

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Извор:

АТВ

19.10.2026 15:01
На Борчевом путу
Фото: атв

Бањалучки „Борац” поново је дио европске приче, а његов наступ у Конференцијској лиги доноси бројне занимљиве тренутке на терену и ван њега.

Емисија „На Борчевом путу” доноси приче о европском путу бањалучког клуба, дешавањима током утакмица, али и детаљима који често остају изван фудбалских извјештаја.

Кроз све оно што прати „Борац” у европском такмичењу гледаоце води наш Андреј Кнежевић.

„На Борчевом путу“ гледајте понед‌јељком од 16 часова и 30 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

На Борчевом путу

Андреј Кнежевић

ФК Борац

Лига Конференција

Фудбал

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