Извор:
АТВ
Бањалучки „Борац” поново је дио европске приче, а његов наступ у Конференцијској лиги доноси бројне занимљиве тренутке на терену и ван њега.
Емисија „На Борчевом путу” доноси приче о европском путу бањалучког клуба, дешавањима током утакмица, али и детаљима који често остају изван фудбалских извјештаја.
Кроз све оно што прати „Борац” у европском такмичењу гледаоце води наш Андреј Кнежевић.
„На Борчевом путу“ гледајте понедјељком од 16 часова и 30 минута.
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