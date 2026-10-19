Министарка затражила да компаније уклоне понуде на интернету украдене предмете

Аутор:АТВ редакција
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Француски министар за вјештачку интелигенцију и дигиталне технологије Ан Ле Енанф затражила је од платформи за продају путем интернета да са страница уклоне "украдене предмете" након протеста и позвала на разговоре представнике компанија, попут Винтед и Ибеј
Француску је током викенда потресло најтеже насиље на улицама у протеклих неколико година. Власти су саопштиле да је оштећено више од 3.000 фирми, а на интернету су се од јуче појавиле фотографије разних предмета украдених током немира.
"Украдени предмети током викенда појавили су се у понуди на одређеним платформама и од њих очекујем да без оклијевања уклоне ове понуде", навела је Ле Енанф на Иксу.
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Она је позвала на састанак представнике шест платформи у присуству званичника Министарства унутрашњих послова и правосуђа.
Према подацима француског Министарства трговине позвани су представници Винтеда, Амазона, Ибеја, Лебонкоина, Мете, Тиктока и француског Февада.
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