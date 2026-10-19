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Министарка затражила да компаније уклоне понуде на интернету украдене предмете

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19.10.2026 19:05

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Француска демонстрације полиција протести
Фото: Anadolu/Hesham Elsherif

Француски министар за вјештачку интелигенцију и дигиталне технологије Ан Ле Енанф затражила је од платформи за продају путем интернета да са страница уклоне "украдене предмете" након протеста и позвала на разговоре представнике компанија, попут Винтед и Ибеј

Француску је током викенда потресло најтеже насиље на улицама у протеклих неколико година. Власти су саопштиле да је оштећено више од 3.000 фирми, а на интернету су се од јуче појавиле фотографије разних предмета украдених током немира.

"Украдени предмети током викенда појавили су се у понуди на одређеним платформама и од њих очекујем да без оклијевања уклоне ове понуде", навела је Ле Енанф на Иксу.

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Она је позвала на састанак представнике шест платформи у присуству званичника Министарства унутрашњих послова и правосуђа.

Према подацима француског Министарства трговине позвани су представници Винтеда, Амазона, Ибеја, Лебонкоина, Мете, Тиктока и француског Февада.

Немири у Француској услиједили су након вишеседмичних протеста ученика који захтјевају боље услове у школама, преноси АФП.

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Тагови :

Француска

Крађа

протести у Француској

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