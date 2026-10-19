Шта је покренуло масовне протесте широм Европе

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Неповјерење у институције и високе цијене покренуле су масовне протесте широм Европе, рекао је Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањалуци.
У више европских градова посљедњих дана одржавају се масовни протести, а у појединим земљама незадовољство грађана прерасло је у озбиљне сукобе с полицијом, паљевине и уништавање имовине.
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У Француској су протести због раста трошкова живота и стања у јавним службама захватили више градова, док у Албанији демонстранти траже и оставку премијера Едија Раме. Сукоби су забиљежени и у Италији и Белгији, док су у Португалу хиљаде грађана протестовале због све тежег рјешавања стамбеног питања и пада животног стандарда.
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" У Паризу је све почело средином децембра протестом средњошколских ученика. Међутим, убрзо су их подржали наставници, жути прслуци, и онда су протести добили шири контекст и карактер. Према процјенама синдиката око 800.000 грађана протестује, преко 2.500 је ухапшених. То све говори о неповјерењу грађана у институције Француске. Француска полиција ће се изборити са демонстрантима, али дугорочне посљедице остаће свакако", нагласио је Ћеранић.
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Ћеранић је додао да је политика та која треба да предузима мјере и рјешава кризе.
"Живимо у времену када су друштвене мреже важан фактор у анимацији људи, а свакако да је врху тог преноса сцене насиља са протеста, а онда се тим гледањем инспиришу и они други", додао је Ћеранић.
Дотакао се и евентуалног преливања криза и на наше просторе.
"Додик је успио оно што је готово неспојиво за све, пријатељски односи са Русијом, Кином и САД, и да опет убједљиво добија изборе. Ми нисмо изоловано острво, и наравно да нас се дотиче, видите и по цијенама нафтних деривати, али за надати се и очекивати да неће бити већих ескалација", рекао је Ћеранић за РТРС.
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