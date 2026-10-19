Logo

Шта је покренуло масовне протесте широм Европе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
19.10.2026 09:54

Коментари:

0
Људи пролазе поред запаљеног аутомобила дан након демонстрација против растућих трошкова живота, придружујући се негодовањима студената, у Паризу, у недјељу, 18. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Неповјерење у институције и високе цијене покренуле су масовне протесте широм Европе, рекао је Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука Универзитета у Бањалуци.

У више европских градова посљедњих дана одржавају се масовни протести, а у појединим земљама незадовољство грађана прерасло је у озбиљне сукобе с полицијом, паљевине и уништавање имовине.

Протести Европа колаж

Свијет

Европа гори: Рат на улицама, хиљаде ухапшених, нереди се шире и на друге земље

У Француској су протести због раста трошкова живота и стања у јавним службама захватили више градова, док у Албанији демонстранти траже и оставку премијера Едија Раме. Сукоби су забиљежени и у Италији и Белгији, док су у Португалу хиљаде грађана протестовале због све тежег рјешавања стамбеног питања и пада животног стандарда.

Француска протести

Свијет

Снимак несрећних туриста који су се нашли усред уличног рата у Паризу: Једва се пробили са коферима

" У Паризу је све почело средином децембра протестом средњошколских ученика. Међутим, убрзо су их подржали наставници, жути прслуци, и онда су протести добили шири контекст и карактер. Према процјенама синдиката око 800.000 грађана протестује, преко 2.500 је ухапшених. То све говори о неповјерењу грађана у институције Француске. Француска полиција ће се изборити са демонстрантима, али дугорочне посљедице остаће свакако", нагласио је Ћеранић.

Емануел Макрон

Свијет

Француска у пламену, Макрон најавио жесток обрачун: Они који су уништавали морају да плате!

Ћеранић је додао да је политика та која треба да предузима мјере и рјешава кризе.

Француска протест

"Живимо у времену када су друштвене мреже важан фактор у анимацији људи, а свакако да је врху тог преноса сцене насиља са протеста, а онда се тим гледањем инспиришу и они други", додао је Ћеранић.

Дотакао се и евентуалног преливања криза и на наше просторе.

"Додик је успио оно што је готово неспојиво за све, пријатељски односи са Русијом, Кином и САД, и да опет убједљиво добија изборе. Ми нисмо изоловано острво, и наравно да нас се дотиче, видите и по цијенама нафтних деривати, али за надати се и очекивати да неће бити већих ескалација", рекао је Ћеранић за РТРС.

Подијели:

Тагови :

Француска

Протести у Европи

Предраг Ћеранић

нереди

демонстрације

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил гори на Тргу Републике током протеста против растућих трошкова живота, придруживши се негодовањем студената, у Паризу, у суботу, 17. октобра 2026.

Свијет

"Нереди указали на пропусте служби безбједности"

3 ч

0
Авион је направа за летење чврсте конструкције

Свијет

Пао авион у Грчкој: Погинула два пилота

3 ч

0
Снимак несрећних туриста који су се нашли усред уличног рата у Паризу: Једва се пробили са коферима

Свијет

Снимак несрећних туриста који су се нашли усред уличног рата у Паризу: Једва се пробили са коферима

4 ч

0
Џефри Епстин

Свијет

Форензички стручњак довео у питање Епстиново самоубиство, има нових открића

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

25

Француска доноси радикалне мјере: Уводи се полицијски час?

13

14

"Нема продаје Електропривреде Српске"

13

14

Из гроба извадио урну с пепелом, оптужен за повреду гроба

13

10

Вођа секте добио још 33 године затвора: Сексуално нападао и злостављао 16 сљедбеница

13

03

Додик: Цијена електричне енергије за становништво се неће повећавати

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима