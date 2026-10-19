"Нереди указали на пропусте служби безбједности"

Аутор:АТВ редакција
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Нереди у Француској овог викенда указали су пропусте служби безбједности у начину на који се носе са пријетњама које представљају демонстранти крајње љевице, изјавио је министар правде Жералд Дарманан.
Он је рекао да су службе безбједности биле веома добре у суочавању са пријетњама од терориста и организованих криминалних група, али мање добре у вези са демонстрантима крајње љевице.
- Очигледно је да нема ефикасне борбе против крајње љевице - изјавио је министар правде телевизији "Франс два".
Француски предсједник Емануел Макрон претходно је одбио понуду министра унутрашњих послова Лорана Нуњеза да поднесе оставку након великих нереда током викенда.
Макрон је рекао да Нуњез треба да остане на функцији да би се осигурало очување ланца команде унутар полиције и снага безбједности.
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