На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Увредљив напис је исписан на муралу тробојке у Спасовданској улици.
Од јутрос полиција обезбјеђује овај дио улице.
(РТРС)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч1
Република Српска
12 ч4
Република Српска
13 ч4
Република Српска
14 ч3
Најновије
Најчитаније
10
46
10
36
10
29
10
27
10
23
Тренутно на програму