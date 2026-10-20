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На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано "геноцидаши"

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20.10.2026 08:55

Коментари:

2
Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".
Фото: RTRS

Српском народу током ноћи упућене су тешке увреде. На српској тробојци у Источном Сарајеву исписано је "геноцидаши".

Увредљив напис је исписан на муралу тробојке у Спасовданској улици.

Источно Сарајево натпис на застави
Источно Сарајево натпис на застави
RTRS

Од јутрос полиција обезбјеђује овај дио улице.

(РТРС)

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Тагови :

Источно Сарајево

геноцид

тробојка

Српска тробојка

увредљив натпис

Коментари (2)

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