Минић: Жртва породице Кошарац обавезује нас да чувамо Српску

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је поводом потресног свједочења Нике Кошарца, који је у протеклом рату у једном дану изгубио два сина, да огромна жртва обавезује Србе да чувају сваки педаљ Републике Српске, мир и слободу.
"Болно и потресно је свједочење Нике Кошарца, који је у једном дану, у истом рову, изгубио два сина, Спасимира и Миломира, борце Војске Републике Српске. Породица Кошарац је синове сахранила два пута, други пут на Новом Зејтинлику, након егзодуса сарајевских Срба", навео је Минић на "Иксу".
Нико Кошарац са Сокоца свједочио је за Меморијални центар Републике Српске о погибији синова Спасимира и Миломира у редовима Илијашке бригаде у истом дану 1994. године чије су посмртне остатке у егзодусу пренијели и сахранили на војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик.
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